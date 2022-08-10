特朗普接受纽约总检察长讯问 拒答一切问题

纽约总检察长讯问

8月10日，美国前总统特朗普抵达位于曼哈顿下城的纽约总检察长办公室，他在那里接受调查询问，作为对其家族商业行为的民事调查的一部分。但是特朗普拒绝回答问题。纽约州总检察长莱蒂蒂亚‧詹姆斯（Letitia James）正在调查特朗普集团是否夸大了房地产价值。

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特朗普周三早上离开特朗普大厦时举起拳头，身穿蓝色西装，翻领上别着国旗别针。

周二晚些时候，特朗普在他的社交媒体平台“真相社媒”（Truth Social）上发帖称，他将于周三会见纽约总检察长。一位消息人士还告诉路透社，特朗普定于周三在调查中作证。

詹姆斯的发言人拒绝置评。特朗普的一名律师没有回应置评请求。

民主党人詹姆斯在竞选总检察长时发誓，如果她赢得选举，将对特朗普采取行动，她在2019年上任后不久就开始调查特朗普集团。

詹姆斯曾表示，对特朗普业务的调查发现了欺诈证据，并要求该州法院强制特朗普和他的两个成年子女埃里克·特朗普（Eric Trump）和伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）作证。纽约最高法院法官亚瑟·恩戈伦（Arthur Engoron）命令特朗普、埃里克和伊万卡作证。

詹姆斯表示，她的调查发现了重要证据，表明管理酒店、高尔夫球场和其它房地产的特朗普集团夸大了资产价值以获得优惠贷款，并低估了获得税收减免的价值。

要求出示文件和作证的传票于2021年12月发出。根据纽约州行政法第63(12)条的规定，传票命令特朗普出示文件和出庭作证，以确定是否应就他反复违反行政法的行为提起诉讼或程序。”

小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr）和伊万卡被告知，他们被要求“就对唐纳德·J·特朗普或特朗普集团拥有或控制的财产的估值，或司法部长认为与此相关的任何事项的调查作证。”

特朗普表示，根据他的律师的建议，“根据美国宪法赋予每个公民的权利和特权，我拒绝回答问题。”

詹姆斯的办公室拒绝置评。