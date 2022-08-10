秘鲁法警突袭总统府搜找总统小姨子

秘鲁/司法

秘鲁总统佩德罗-卡斯蒂略几个月来一直被怀疑有腐败行为，秘鲁检察官办公室已经对总统发起了超过五项反腐初步调查。昨夜今晨，总统府被突袭搜查，检方希望寻找国家元首的小姨子。这进一步加强了秘鲁国家元首的危机。

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秘鲁检察官派出的法警进入总统府搜捕总统的小姨子。秘鲁总统佩德罗-卡斯蒂略（Pedro Castillo）几个月来一直被秘鲁检察院怀疑有腐败行为。据本台在基多的记者埃里克-萨姆森报道称，反腐败检察官和警察等了一个多小时才被允许进入位于利马市中心的总统府。总统在他的律师和几位部长的陪同下，法警才得以进入总统府。尽管他们进行了搜索，但他们无法找到第一夫人的妹妹耶妮弗-帕雷德斯（Yenifer Paredes），总统夫妇把她当做女儿一样抚养。

26岁的Yenifer Paredes被怀疑是一个犯罪组织的成员，该组织通过皮包公司在秘鲁内陆省份被指控欺诈。秘鲁检方已经对商人雨果-埃斯皮诺和他的妹妹发出了逮捕令，据称他们赢得了其中一些违法拍卖。根据检察院的说法，这个被指控的组织不可能在总统和他妻子不知情的情况下运作。

警方还在Yenifer Paredes位于秘鲁北部Cajamarca省的家中和利马的一个城区通缉她，但没有成功。检察院也逮捕了安圭亚的市长，安圭亚是卡斯蒂略和他的家人在赢得总统选举前居住的农村小镇。在抵制了反对派控制的国会的两次弹劾企图后，卡斯蒂略总统成为五项初步调查的对象，其中大部分是涉嫌腐败。