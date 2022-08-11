白宫或重估中国商品关税豁免

商品关税是否豁免

据路透社报导，受中国最近持续的台海军事演习影响，美国拜登政府官员开始重新考量豁免中国商品关税的问题，贸易代表戴琪主张对中国的经贸不公平行为採取新的作法。

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知情人士透露，尽管白宫对是否调降中国商品加征关税进行了数月的讨论，但拜登尚未做出最后决定，最终的方案可能包含调降部分商品关税、透过发起新的301调查，来加征部分商品的额外关税，以及延长豁免关税的部分商品名单，来减轻美国企业压力。

最近，中共围绕台湾举行连续6天的军演，造成美中关係和区域紧张，一名知情人士认为中共的军演已经改变了所有事请，美国政府不急于採取任何会被视为加剧紧张或表现退却的行动。

目前，财政部长耶伦（Janet Yellen）和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）等人主张，调降部分关税来减缓通膨压力，但美国贸易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）则持反对立场，她主张保留对抗中共贸易不公的工具。

戴琪在接受美国钢铁工人联合会(USW)採访时指出，中共以国家支持的工业政策损害了美国的繁荣、打压劳工权利，并削弱环保标准，对美国钢铁生产及就业的伤害尤深，她承诺将竭尽全力向中共究责，避免其他行业有相同遭遇。

她表示，多年的对话和贸易争端未带来有意义的改革，美方不会坐等中国改变，需要採取一种全面且务实的新作法，包括通过527亿美元的晶片法案等举措，投资于美国工人和基础设施，以及与美国盟友合作，形成对中共统一战线。