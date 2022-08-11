秘鲁总统小姨子到警署自首了

秘鲁/司法

秘鲁总统卡斯蒂略的小姨子耶妮弗-帕雷德斯向司法机关自首了。秘鲁国家元首的小姨子帕雷德斯被秘鲁司法部门通缉，法警甚至前往总统府搜查辑捕。作为涉及总统佩德罗-卡斯蒂略的腐败调查的一部分，她可能被暂时拘留10天。

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就秘鲁总统卡斯蒂略的小姨子耶妮弗-帕雷德斯向司法机关自首事件，本台在基多的记者埃里克-萨姆森今天报道称，耶尼法-帕雷德斯是秘鲁第一夫人的妹妹，被秘鲁总统夫妇当作自己的女儿抚养，但她被指控兜售影响力和违反公共管理的罪行。据检察院称，她利用与总统佩德罗-卡斯蒂略关系密切的优势，赢得了她所工作的一家公司的公开拍卖，该公司的老板于周二被捕。

总统小姨子Yenifer Paredes被指控插足在国家元首的家乡卡哈马卡省建造污水处理系统合同。7月，在国会调查委员会的听证会上，总统小姨子把自己说成是一个没有实权的普通雇员。

由于确信总统小姨子不可能在总统夫妇不知情的情况下采取行动，检察官办公室根据为期10天的临时拘留令将她移交给国家警察的综合调查部门。

秘鲁总统佩德罗-卡斯蒂略谴责阴谋事件，并批评通过媒体渲染，计划以 "非法和违宪 "的方式剥夺他的权力。据总统说，这是反对党国会和司法部门之间的合谋，反对党已经两次试图将他赶下台，司法部门也已经对他和他的随行人员展开了五次腐败调查。