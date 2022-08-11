美国指控伊朗密谋暗杀美国政要

美国/伊朗/暗杀行动

美国指控伊朗精锐部队「伊斯兰革命卫队」密谋杀害美国前总统特朗普的国安顾问波顿。新有消息称前国务卿蓬佩奥也被列入伊朗的暗杀名单。

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美国10日指控伊朗密谋杀害波顿，并传蓬佩奥也被列为暗杀目标。美国司法部表示，45岁的博瑟夫（Shahram Poursafi）是伊斯兰革命卫队精锐圣城部队（Quds Force）成员，他曾提议支付30万美元给一名在美人士，要此人杀害前美国驻联合国大使波顿（John Bolton）。据美国司法部指出，这项买凶杀人计划有可能是为了报复美国2020年1月在伊拉克狙杀伊斯兰革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。

根据美国法院文件，博瑟夫去年10月从伊朗联系一名在美国的人，声称想要委托拍摄波顿的照片。此人将博瑟夫转介给另一名联络人，博瑟夫遂提出30万美元，要这名联络人杀害波顿。博瑟夫也提出刺杀第2个目标的可能性，若达成任务，可支付100万美元。

法院文件未说明第2个目标是何人，但根据美国新闻网站Axios报导，第2个目标人物是前国务卿、前中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo）。

但法院文件提到，博瑟夫打交道的对象，其实是美国联邦调查局（FBI）的线人。

博瑟夫被控密谋买凶杀人，如果罪名成立，最高可处10年徒刑；他也被控为跨国谋杀阴谋提供及意图提供物质支援，可处15年徒刑。

据美国司法部说，博瑟夫（Shahram Poursafi）仍逍遥法外，可能在伊朗境内。