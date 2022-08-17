华日：数据显示美国批准了几乎所有对华技术出口

美国/中国

美国已将与中国不断加剧的科技竞争视为头号国家安全威胁。但一份贸易数据分析显示，由美国商务部主导的一个审查对华技术出口的程序批准了几乎所有申请，并且在其监督下，一些特别重要的技术的出口也出现增长。

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华尔街日报署名Kate O'Keeffe今天报道称，美国商务部数据显示，2020年美国对中国的出口总额为1,250亿美元，其中需要许可证的出口不到0.5%。在这部分需要许可证的出口中，商务部批准了94%（2,652项）的对华技术出口申请。

分析显示，在2021年，批准率下降到88%，但数据汇编方法的变化导致不易对这两年进行比较。

由此看来，美国仍在向中国输出一系列半导体、航空航天零部件、人工智能技术和其他可能被用于促进中国军事利益的产品。

美国商务部表示，该部门专注于同中国的长期战略竞争，并与美国国防部、国务院和能源部的跨部门合作伙伴一起做出出口管制决定。

据该报道，中国已经是一个科技强国，正在开发越来越精密的芯片以及其他先进技术。华盛顿以出口管制和制裁作为回应，而拜登政府本月早些时候签署了两党立法，花费逾500亿美元在美国国内扩张半导体制造设施。

批评人士指出，美国商务部官员不恰当地将美国商业利益置于国家安全利益之上，认为有必要紧急修改监管制度以应对来自北京方面的威胁。

但一些官员警告说，加强美国对华技术出口限制会适得其反，因为德国、日本和韩国等美国盟友会趁虚而入，填补空白。曾在奥巴马(Obama)主政时期担任美国商务部高级官员的Kevin Wolf去年在国会山作证时说，为了让出口限制有效，“我们需要盟友采取相同的控制措施。”“就是这么简单，而且合乎逻辑。”

一些人对主管这一问题的美国商务部的作用提出质疑。美国前总统特朗普(Donald Trump)的副国家安全顾问博明(Matt Pottinger)说，美国商务部下属的负责出口管制事务的工业和安全局(Bureau of Industry and Security)以保护美国国家安全为使命，而美国商务部的目标却是促进美国出口，工业和安全局一直难以协调这两个目标，这种矛盾在涉及中国时尤为突出。

据知情人士称，2019年底，博明召集工业和安全局官员在白宫战情室(White House Situation Room)举行了一次特别会议，指责他们违反了有利于美国企业的对华政策。知情人士称，博明承认召开了上述会议，但最终未能改变该部门内部的态度。

负责出口管理的美国商务部助理部长Thea D. Rozman Kendler否认了这一说法。“我们要提高美国的技术领先地位。为做到这一点，我们需要了解美国的技术领先地位，”她说。“相关行业是获得这一信息的最佳渠道。”

美国国家安全委员会、五角大楼和能源部的发言人对前述出口管制程序表示支持，称该程序对保护国家安全至关重要。

一些人认为，商务部限制特定中国公司的举措天然存在漏洞，他们对此感到担心。总部位于华盛顿特区的研究和数据分析机构Kharon表示，该机构已经发现成千上万家可能符合美国军事终端用户出口限制标准的中国实体，尽管商务部目前的名单上只有大约70家。

华尔街日报称，而且商务部的受限实体名单（通常被称为出口黑名单）并不阻止美国公司向这些实体的成员企业销售，只要求美国公司申请许可证，而这些许可证通常会被批准。根据规定，美国公司通常还可以通过在海外工厂生产商品，不受限制地向被列入实体清单的中国公司出售技术。