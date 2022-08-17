巴西总统大选开始热闹：卢拉与博尔索纳罗叫阵

巴西/总统选举

76岁的巴西前总统卢拉16日正式开始了他的第六次总统竞选，他说，他以30岁的精力开始了竞选。支持他的粉丝聚集在大圣保罗地区的圣贝尔纳多-杜坎波大众汽车制造商工厂前听卢拉的演讲，这位前总统正在那里开始了他作为工会领导人的职业生涯。同一天，巴西现总统博尔索纳罗和他的妻子米歇尔前往参加米纳斯吉拉斯州Juiz de Fora市的总统竞选活动启动仪式上，当地是现总统的出生地。

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据本台报道称，巴西的总统竞选正式开始了。选举将于今年10月2日和30日举行。根据周一公布的最新民调，左派前总统卢拉以44%的投票意向处于领先地位，极右派现任总统贾尔-博尔索纳罗（39%）紧随其后。

卢拉在圣保罗附近鼓动支持他的民众说："让我们回来吧，这样我们才能让这个国家重新站起来"。

巴西前总统卢拉昨天在位于大圣保罗地区的圣贝尔纳多-杜坎波的大众汽车制造商工厂前讲话。他鼓动说，"回来吧，这样我们才能让这个国家重新站起来"。卢拉是再次投入总统竞选希望回锅当选的候选人，此前，他曾经被判处入狱，他被指控贪腐。

巴西极右派现任总统贾尔-博尔索纳罗竞选希望连任。

如果说卢拉目前在民调中仍处于领先地位，但最近几周，特别是政府在为最贫困人口提供财政援助以来，与博尔索纳罗的领先差距已经缩小。

在未来几周，总统竞选应该变得更加激进。据专家称，9月7日这个日期可能会产生动荡，总统寄希望于巴西独立200周年纪念日。他计划在这一天在全国各地组织大型集会，促进他的竞选。