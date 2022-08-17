[视频] 美国中期选举：丽兹·切尼在共和党初选中落败

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共和党籍众议员丽兹·切尼（Liz Cheney）在自己的败选演说期间向自己的支持者招手 2022年8月16日

美国共和党籍怀俄明州众议员丽兹·切尼（Liz Cheney）在当地时间周二晚承认自己在共和党初选中落败，这意味着她将无法代表共和党参加今年十一月举行的国会中期选举。

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作为美国乔治·沃克·布什(George W Bush)时期副总统迪克·切尼（Dick Cheney）的女儿, 丽兹·切尼（Liz Cheney）在当地时间周二晚的讲话面向自己支持者的讲话中承认自己落选。她表示：“哈里特·哈格曼（Harriet Hageman）在初选中获得了大部分选票，她赢了。”

为了准备即将于十一月到来的中期选举，美国共和党和民主党两党目前都在筹备党内初选。此次切尼在怀俄明州的共和党初选中失败，也意味着她将无缘中期选举，她在完成自己目前在众议院中的任期后，将会离开美国众议院。

在此次初选中她的竞争对手是哈里特·哈格曼（Harriet Hageman）。这位出身律师的阴谋论者在之前曾参选怀俄明州州长，但未能成功。但她作为美国前总统特朗普的支持者，获得了后者的背书。她在选举中指责丽兹：“不为正在受苦的人民做任何事情，反而在1月6日（”国会暴动“）调查委员会中担任重要角色，这个委员会是为了将人民的视线从拜登总统可怜的执政成果上引开。”

丽兹·切尼是特朗普的坚定反对者，她不仅在后者任期内投票支持弹劾，还在特朗普卸任后担任“1月6日事件国会调查委员会”的副主席一职，调查特朗普在“国会暴动”中的作用。尽管此次切尼在初选中失利，但在演讲中她发誓将尽全力防止特朗普接近“椭圆办公室”（美国总统官邸白宫中总统专用办公室的惯称）。

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