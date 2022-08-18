美台根据新倡议开始正式贸易谈判

台湾/美国/自由贸易谈判

美国和台湾已同意根据一项新倡议开始贸易谈判，以达成“具有经济意义的成果”，一名台湾官员表示，还将讨论中国的“经济胁迫”。

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据路透社今天报道，华盛顿和台北于 6 月公布了美台 21 世纪贸易倡议，就在几天前，拜登政府将这个中国声称拥有主权的岛屿排除在其旨在应对中国日益增长的影响力的以亚洲为重点的经济计划之外。美国贸易代表办公室表示，双方“就谈判授权达成共识”，预计第一轮会谈将在今年秋季初举行。

据美国贸易副代表莎拉·比安奇 (Sarah Bianchi)在一份声明中说，“我们计划制定一个雄心勃勃的时间表，以实现涵盖谈判任务中的 11 个贸易领域的高标准承诺和有意义的成果，这将有助于建立一个更公平、更繁荣和更有弹性的 21 世纪经济，”

台湾最高贸易谈判代表在台北告诉新闻界说，他希望谈判能在下个月开始，这有朝一日可能会导致台湾与美国达成长期寻求的自由贸易协议。

与公告一起发布的谈判授权称，美国和台湾已就贸易便利化、良好监管做法和消除歧视性贸易壁垒等问题的谈判制定了强有力的议程。

台湾方面谈判官员说，其中一个主题是中国的经济胁迫，指的是北京采取行动阻止与与其有争议的国家进行贸易，例如立陶宛允许台湾在其首都开设事实上的大使馆。该官员说：“它的经济胁迫对象不只是美国和台湾，它对很多国家都做过，对全球经贸秩序的危害是很大的。”

据路透社说，尽管缺乏正式的外交关系，但美国一直热衷于加强对台湾的支持，尤其是在台湾面临来自中国的更大政治压力以接受其主权主张的情况下。

该报道称，中国重申反对新的台美贸易倡议。