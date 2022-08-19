特朗普反对者利兹·切尼初选落败

政治

美国前副总统切尼（Dick Cheney）长女利兹16日争取党内连任提名失利，她是第4位因去年投票弹劾特朗普，失掉众议员席次的共和党人。反特朗普议员纷纷殒落，进一步确立特朗普党内影响力，为他重返白宫奠定基础。

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连任3届怀俄明州共和党籍联邦众议员的利兹．切尼（Liz Cheney）16日晚间承认败选，她在党内初选仅获约29.5%选票，以37个百分点的大幅差距败给前总统特朗普（Donald Trump）背书的候选人哈吉曼（Harriet Hageman）。

不过才2年前，利兹以高达73.5%的得票率轻松辗压党内初选对手；当时她贵为众议院共和党党团会议主席，是共和党第3号人物，普遍被认为未来有望成为首位共和党籍女性众议院议长，前途一片看好。

但现在的利兹选区支持度大跌，不仅丢掉众议院席次，党团会议主席位置已在去年5月被拔除，一切只因为她为去年1月6日国会遇袭事件杠上特朗普。

大批喜欢特朗普的粉丝因不满2020年总统大选“被民主党偷走”，去年1月6日闯入国会滋事，震撼全国；不少人剑指特朗普，认为是他煽动支持者，才会发生这起事件。由民主党主导的众议院去年1月13日以232票赞成、197票反对，通过以煽动叛乱罪弹劾特朗普，其中10位共和党人倒戈投下赞成票，利兹也投了赞成票。

利兹不是唯一一位因为投下赞成票而付出政治代价的人。在这10位倒戈的共和党众议员中，包括利兹在内有4位初选落败，4位决定不争取连任，仅2位初选胜出。