华盛顿邮报披露习近平曾亲自要求拜登阻止佩洛西访台但遭拜登拒绝

佩洛西

据《华盛顿邮报》报道，在美国国会众议院议长佩洛西动身访问台湾的前几天，中国国家主席习近平曾亲自要求总统拜登设法阻止此行，而遭到拜登拒绝。

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一位匿名白宫高级官员向《华盛顿邮报》描述，习近平于7月28日与拜登通话，要求他阻止佩洛西访台，但拜登告诉习近平恕难从命，并解释国会是美国政府中独立行使职权的机构，身为民主党加州众议员的佩洛西与其他国会议员一样，就她的出访自行作出决定。

报道说：此前中国官员曾向美方官员发出大量警告，中方可能针对佩洛西访台采取何种报复。但拜登也警告习近平，如果裴洛西造访台湾成行，中国不应采取挑衅和胁迫行动。

《华盛顿邮报》报道称：当时佩洛西向白宫表明，只有基于两种情况才会重新考虑，一是拜登直接要求她不要访台，二是台湾总统蔡英文撤回邀请。佩洛西表示，她也许会考虑拜登的要求，但她将会把拜登的要求公开，表明自己是依总统的指示取消访台行程。

一些分析家指出，佩洛西访台奠定了她的历史地位。众院议长拥有强大权力，负责把关总统的立法议程。

另据日本时事社报道，本月初随同众议院议长佩洛西访台的众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）被媒体问及访台一事，他说中国人试图进行实际的威吓，但佩洛西一行不理会，中国没得逞。因为佩洛西如果放弃访台的话，就会形成中国能左右国会议员外访行程的“新常态”。