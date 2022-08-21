星巴克在俄罗斯改名重新开张

星巴克更名

俄罗斯入侵乌克兰、引发全球连锁咖啡店巨擘星巴克5月宣布退出俄国市场后，俄国饶舌歌手提马蹄与另名企业家联手买下门市经营权，19日以“巴克走了，星星留下了”的口号与商标在莫斯科重新开张。

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中央社引述法新社报导，支持俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的提马蹄 （Timati）7月携手俄国餐厅业者平斯基（Anton Pinskiy），收购了星巴克（Starbucks）在俄国的业务，并将商店名称改为“星咖啡”（Stars Coffee）。

这家连锁咖啡店的新主人在官网上表示：“为何以星为名？因为新品牌结合了美食业的明星。”

“星咖啡”的商标与星巴克很相似，只是把经典的双尾美人鱼图案换成一名戴着俄罗斯传统头饰kokoshnik的女性。

星巴克的老顾客可以在菜单上找到熟悉的含咖啡因饮料，但没有星巴克拥有专利的星冰乐。新的连锁咖啡店也会延续星巴克的一项传统，接受点单时在杯子上写下顾客姓名。

“星咖啡”的老板表示，俄罗斯各地的所有门市将于9月底前开张，大多数门市将维持咖啡店形式，部分门市将改成餐厅。