美印第安纳州长今天抵达台湾访问 北京尚未开批

美国/台湾/中国/美印第安纳州长访台

美国印第安纳州州长今天抵达台北，成为又一位不顾中国施压而访台的美国官员。侯康安推文表示，他本周也将造访韩国，与台韩发展关系让他备受激励。中国没有立即回应他的到来。

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路透社今天报道称，印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）成为最新美国官员在中国与台湾紧张局势下访问台湾。

印第安纳州州长周日抵达台北，成为最新一位访问台湾的美国官员，他不顾中国要求此类访问不应发生的压力。

自美国众议院议长南希佩洛西本月早些时候对台北进行为期两天的访问以来，尽管台北政府强烈反对，但中国声称民主管理的台湾是自己的领土，一直在台湾附近进行军事演习和演习。

但是上周，第二批美国议员访问了台湾。

美国州长侯康安在推特上表示，他还将访问韩国。而台湾总统府表示，他将于周一早上与蔡英文总统会面。

据侯康安在推特上说：“我有能力在本周建立新的关系，加强长期的关系，加强与台湾和韩国的关键部门伙伴关系。”他称他对台湾和韩国的访问是一次“经济发展之旅”，称他是自两年多前新冠病毒疫情开始以来第一位访问台湾的美国州长。

据侯康安在推特上写道。“我们的代表团将在本周与政府官员、商界领袖和学术机构会面，以进一步加强印第安纳州与台湾和韩国的经济、学术和文化联系，”

中国没有立即回应他的到来。

台湾外交部表示，侯康安还将与台湾半导体公司的代表会面，但并未透露细节，并将签署各种贸易和技术谅解备忘录。

台湾是全球最大的接触式芯片制造商台积电 (TSMC) (2330.TW)的所在地，该公司正在美国亚利桑那州建造一座价值 120 亿美元的工厂。

中国表示，台湾是中美关系中最重要、最敏感的问题，中国认为与台湾有关的任何事情都是内部问题。

台湾政府表示，由于中华人民共和国从未统治过台湾，它无权声称拥有它，只有台湾2300万人民才能决定他们的未来。

路透社说，中国的军事演习一直在台湾周边继续进行，尽管规模比佩洛西访问后立即进行的军事演习要小，佩洛西是几十年来访问的最高级别的美国官员。