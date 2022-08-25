墨西哥前总检察长将就2014年43名失踪学生案受审

墨西哥/政治/司法

当地一名法官8月24日裁定，负责监督2014年一所激进乡村师范学校43名学生失踪事件原始调查的墨西哥前总检察长穆里略·卡拉姆(Jesus Murillo Karam)将被以强迫失踪、酷刑和官方不当行为的罪名接受审判。穆里略·卡拉姆承认，调查中可能存在“错误”，但在八年中，没有人能够证明2014年9月26日在格雷罗州伊瓜拉市发生的事情的另一个版本出现。

广告 继续浏览后续

2014年9月26日，43名就读于格雷罗州阿约齐纳帕一所乡村师范学校的男生结伴搭乘大客车外出，在伊瓜拉市失踪。8年后，墨西哥政府18日认定43人全部丧生，而关于遇害真相的调查仍在继续。调查委员会认为有军方人员牵涉其中，或有直接责任，或疏忽失职。

现年74岁的穆里略·卡拉姆在2012年至2015年期间担任墨西哥总检察长。上周，穆里略·卡拉姆被他曾经领导的办公室的特工逮捕，因为他被指控对学生的失踪制造了一个虚假版本的调查。

穆里略·卡拉姆在2014年宣布，来自一所乡村师范学校的学生被当地警察绑架，转交给一个贩毒团伙，被杀害，他们的尸体在一个垃圾场被烧毁，遗体被丢弃在一条河里。他当时称这是“历史性的真相”。

但独立调查和现任墨西哥总检察长办公室对这一版本进行了驳斥。他们断言，墨西哥政府各级当局都参与其中，包括安全部队，证据和犯罪现场被篡改。此外，还存在酷刑、不当逮捕和证据处理不当的情况，这些情况使大多数直接受牵连事件的团伙成员得以逍遥法外。

周三，穆里略·卡拉姆告诉法官，可能有“错误”出现，存在问题，有他们当时在调查中做得不好的地方，但没有人能够提出发生在这些学生身上事情的另一个版本。穆里略·卡拉姆还将矛头指向了一群阿根廷法医专家，他们进行了自己的调查，并对时任政府的事件调查版本提出了质疑。

穆里略·卡拉姆说：“六、七年来，他们一直在寻找替代方案，他们编造了很多东西，所有这些都崩溃了。”穆里略·卡拉姆的律师认为，法官的裁决不应考虑他在担任总检察长期间举行的新闻发布会，因为这些发布会侵犯了他不自证其罪的权利，而且检察官断章取义。

但检察官说，穆里略·卡拉姆知道对嫌疑人采取的酷刑，在调查期间不同寻常地出现在现场，并与嫌疑人进行了面谈，这表明他在操盘。上周，墨西哥政府对20名军队士兵和军官、5名地方官员、33名地方警察和11名州警察以及14名团伙成员发出了逮捕令。军队和检察官都没有说这些嫌疑人中目前有多少人已被拘留。

穆里略·卡拉姆是墨西哥近代历史上第一位被捕的前总检察长。2020年，现任总检察长亚历杭德罗·格茨·马内罗（Alejandro Gertz Manero）指控说，穆里略·卡拉姆涉嫌“策划了一场大规模的媒体骗局”，并在该案中领导了一场“普遍性的掩盖”行动。

在穆里略·卡拉姆被捕的前一天，一个为查明事件真相而成立的委员会表示，墨西哥军队在此案中至少要承担部分责任。该委员会说，一名士兵渗透到了相关的学生团体中，而军队即使知道发生了什么，也没有阻止绑架行为的发生。