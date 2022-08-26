巴西总统大选：卢拉向中间选民示好

巴西

目前巴西总统选举竞选激烈，候选人多多接受媒体采访，宣传立场。继8月22日星期一的极右翼总统博索纳罗Jair Bolsonaro之后，星期四接受一个主要电视频道采访的是卢拉。卢拉，他现在在民意调查中领先10多个百分点。

广告 继续浏览后续

巴西总统选举中：前总统卢拉希望征服中间派选民。据本台驻圣保罗记者马丁-伯纳德报道称，在第一轮选举前40天，卢拉采用温和的语气来赢得中间派选民的支持。与三天前在同一舞台上对博索纳罗的采访相比，卢拉在轻松、不那么咄咄逼人的气氛中，娓娓道来经济数据，表明他对国情和经济非常了解，并承诺会比他之前执政的十年间做得更好。他反复引用他的竞选伙伴杰拉尔多-阿尔克明，此人正是一位来自中右翼的政治家。

卢拉说，“今天，我有十个政党和我在一起，此外，我还有前州长阿尔克明的经验。一年前，许多人认为这是不可能的。我和阿尔克明一起向巴西社会表明，在政治上没有仇恨的空间。”

为了说服那些不愿意向中间转变的左翼选民，卢拉解释了他的策略："有时你必须与那些不同意你的人联合起来，以打败你真正的对手。而现在，我们必须打败法西斯主义和对立的极右派"。法西斯主义、仇恨，都是对被指责为危害巴西民主的极右翼总统博索纳罗的直接影射。

在Globo频道，卢拉还承认，在他的总统任期内（2003-2010年），国有石油公司Petrobras存在腐败案件，并承诺如果他在10月当选总统，将调查所有贪腐。这位工人党候选人还说，"如果这些人被确认有罪，你就不能说没有腐败。"卢拉说：“我现在第一次有机会与人民直接对话，只有调查才能确定腐败。”