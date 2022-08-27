墨西哥43名学生失踪8年后 重新燃起真相希望

墨西哥/43名阿约齐纳帕学生失踪案

墨西哥格雷罗州失踪的43名阿约齐纳帕学生的亲属于8月26日星期五举行示威，要求伸张正义。这些学生于2014年9月26日至27日晚失踪。而上周，由政府授权的一个特别委员会的初步报告将此案描述为 "国家犯罪"，强调警察和军队涉嫌承责。负责调查的前共和国总检察长赫苏斯-穆里略-卡拉姆已被逮捕，并将因强迫失踪、对证人实施酷刑和妨碍司法公正而受到审判。

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据本台在墨西哥城的记者Gwendolina Duval报道称，墨西哥城26日举行名为寻求正义游行，失踪学生受害者亲属们手持印有失踪学生肖像的标语示威。

" ... 41，42，43，justicia！"示威者们高呼要求正义的口号。几百人示威中，包括家属、学生和支持者，在首都墨西哥城的Reforma大道上游行，要求国家把失踪事件在八年后将此案的真相公布出来。周四，"阿约齐纳帕真相委员会 "公布的最新政府报告鼓励人们对真相发出呼吁，该报告最终否认了当时当局一直捍卫的争议性版本。根据官方当时的说法，这43名年轻人是在9月26日至27日晚上被当地警察与Guerreros Unidos帮派勾结逮捕的，然后在一个垃圾场被枪杀和焚烧，具体原因尚不清楚。只有其中三个人的遗体被确认。

周六，墨西哥司法系统在该国前总检察长赫苏斯-穆里略-卡拉姆因调查2014年阿约齐纳帕师范学院43名学生的失踪案而被捕的第二天，下令对他进行临时拘留。

通过这份新报告，这些受害家庭的律师Vidulfo Rosales看到了希望的迹象。律师说，这是一个相当大的进步。" 律师说。它开辟了调查的可能性。然而，律师说，没有证据表明失踪学生仍然活着。

一位受害者家属希尔达-莱吉德诺，要求了解她儿子的遭遇。"他们是我们心爱的孩子，我们很难从当局那里得到事实真相。她说：“我们很清楚，他们会给我们一个我们不愿意听到的答案，但是如果有科学证据，我们也会接受。”

周五，政府指控当时的一名陆军上校在43名学生被绑架几天后下令杀害了其中的6人。这是墨西哥第一次指控军队涉案。2014年学生失踪时，陆军上校何塞-罗德里格斯是伊瓜拉第27步兵营的指挥官。据报道，他与犯罪集团Guerreros Unidos有关联。