鲍威尔：美联储对抗通胀会导致失业

通胀会导致失业

据美联社报道：美国联邦储备委员会主席鲍威尔(Jerome Powell)26日就美联储以更大幅度加息来对抗通胀的决心发出了严厉警告 : 这可能会给美国人带来痛苦，表现为经济疲软和失业。

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这一消息在华尔街引起强烈反响，道琼斯工业平均指数当天下跌超过1000点。

鲍威尔在杰克逊霍尔（Jackson Hole）召开的美联储年度经济研讨会上发表的备受关注的讲话中称："这是降低通胀的不幸代价"。“但如果不能恢复价格稳定，将意味着更大的痛苦。”

投资者此前一直希望鲍威尔能发出这样的信号:如果通胀显示出进一步缓解的迹象，美联储可能很快就会在今年晚些时候放缓加息。但这位美联储主席暗示，这一时刻可能还远未到来，股市随即大跌。

物价飞涨让大多数美国人对经济忧心忡忡，尽管失业率已经降到了半个世纪以来的最低水平3.5%。这也给美国总统拜登和国会民主党人在今年秋季的选举中带来了政治风险，共和党人指责拜登去年通过的1.9万亿美元财政支持计划助长了通胀。

道琼斯指数周五收盘下跌3%，为三个月来最大单日跌幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌近4%。短期国债收益率攀升，因交易员纷纷押注美联储将继续大幅加息。

一些华尔街人士预计，美国经济将在今年晚些时候或明年初陷入衰退，之后他们预计美联储将改变立场，降低利率。

不过，一些美联储官员反对这一观点。鲍威尔的讲话暗示，美联储的目标是提高基准利率-到明年将基准利率提高到3.75%至4%左右，但不会高到拖垮经济的地步，希望有足够的时间放缓经济增长，来达到克服高通胀的目的。

鲍威尔在过去两次会议上每次都将关键短期利率大幅上调了75个基点（这是美联储自20世纪80年代初以来最快的系列加息的一部分）后说，美联储可能会在“某个点”放慢这一速度，暗示任何这样的放缓都不会很快到来。

鲍威尔说，美联储在9月底的下次会议上加息的幅度是0.5个百分点还是0.75个百分点，将取决于通货膨胀和就业数据。不过，任何幅度的加息，都将超过美联储传统的0.25个百分点的加息幅度，这反映出通胀已变得多么严重。

鲍威尔表示，尽管7月公布的通胀数据较低"令人欣慰"，但他补充称，"单个月的改善幅度远低于(美联储决策者)确信通胀正在下降所需的水平。"

周五，美联储密切监控的一项通胀指标显示，从6月至7月，物价实际上下降了0.1%。虽然7月份价格确实比12个月前上涨了6.3%，但低于6月份同比6.8%的涨幅，6月份的同比涨幅是1982年以来的最高水平。下跌主要是汽油价格的下降。

鲍威尔在周五的讲话中指出，上世纪70年代的高通胀历史表明，美联储必须保持专注。当时，央行仅通过间歇性加息来遏制高物价。

他说，历史记录强烈告诫人们不要过早地“降息”。“我们必须坚持下去，直到达成目标。”

鲍威尔和其他美联储官员尤其担心的是，通胀可能会变得根深蒂固，导致消费者和企业改变行为方式，从而使价格持续走高。例如，如果工人开始要求更高的工资来应对更高的通货膨胀，那么许多雇主就会以更高的价格的形式把更高的劳动力成本转嫁给消费者。

许多分析师猜测，美联储官员希望看到6个月左右的月度通胀数据下降，类似7月份的水平，然后才会停止加息。