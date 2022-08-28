美国拨钟倒数 世界最大火箭行将登月

美国/登月

在佛罗里达州卡纳维拉尔角，美国航空航天局已经开始倒计时。阿特米斯计划的第一枚巨型火箭将于当地时间周一上午8点33分左右起飞。这一次飞月暂时无人入舱，但美国的目标是在2025年将至少4名宇航员送上月球，而且要驻留在那里。

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阿波罗登月50年后，美国今次重返月球。据本台特派卡纳维拉尔角特约记者大卫-汤姆森今天报道称，在D发射登月前夕，这枚巨大的火箭骄傲地矗立在肯尼迪航天中心的39B发射台上，准备好向月球起飞。这枚火箭是美国航空航天局有史以来最强大的火箭。在高达98米的顶端，是载人舱，该舱体部分由欧洲航天局参与合作建造，取名猎户座太空舱。法国工程师菲利普-贝尔特（Philippe Berthe）为此工作耗时11年。他解释说："猎户座是一种为绕月飞行并搭载宇航员而建造的飞行器，未来四名宇航员将能够前往预计在月球周围建造的名为Gateway的空间站。

法国工程师菲利普-贝尔特说，因为在神话般的阿波罗任务50年后，人们的雄心不再只是在月球上行走，而是想驻留在那里。我们必须把月球想象成地球的另一块大陆，" 据菲利普-贝尔特说，“我们的想法是扩大人类活动的领域，到目前为止，当然只限于地球表面，但也包括太空低轨道，以及月球，人类追求能够在围绕月球的轨道上，甚至在月球上驻留生活。。

当然，这次阿特米斯一号任务并不载人。但这是一次为期42天的试飞，为阿特米斯二号做准备，该项目将在两年后送四名宇航员环游月球，特别是在阿特米斯三号之前，该项目将在2025年要让一名妇女首次踏上月球。

它的名字是为了呼应阿波罗计划而来，该计划在1969年至1972年期间让12名男子在月球上行走。阿耳特弥斯在希腊神话中是阿波罗的孪生妹妹，是与月亮有关的女神。

今次猎户座太空舱，专门设计了与太空人相关相似的机械人模特，填装人体器官模型，与各种实验链接，测试太空中各种健康科学实验数据。四名机械模特，包含一名女性机械人模特，按计划接受所有可能的太空中身体机能反应测试。下一次猎户座太空舱升空，将真正载上4名宇航员登月。