升空前发现发动机燃料故障 美国宇航局推迟新月火箭试飞

美国/太空开发

发动机问题迫使美国宇航局周一将其巨大的下一代火箭飞船的发射推迟至少四天，该火箭飞船在期待已久的绕月首次试飞原定今天点火发射。该巨大火箭计划继续50年前的美国阿波罗登月梦想。推迟点火升空的技术原因可能是燃料温度障碍。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，倒计时在发射时间前约 40 分钟停止。32 层高的两级太空发射系统 (SLS) 火箭及其猎户座乘员舱正等待从佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心升空。

在发射团队开始用冷态液态氧和氢推进剂填充核心燃料箱之后，美国航天局发现火箭的一个主发动机的出现问题。该机构表示，航天工程师会努力将发动机调节到适合发射的温度。

美国宇航局没有给出新的发射日期，但表示第一选定备用发射时间定于 9 月 2 日星期五。该机构是否坚持在该日期发射，取决于工程师解决发动机问题的速度。

再下一个发射机会是 9 月 5 日星期一。

SLS-猎户座的处女航标志着美国宇航局期待的月球到火星阿尔忒弥斯计划的启动，该计划是 1960 年代和 70 年代阿波罗登月任务的继续。这次航行的目的是让这辆重达 575 万磅的飞行器在一次严格的演示飞行中完成计划，突破设计极限。如果美国宇航局认为它足够可靠，可以在 2024 年的后续飞行中搭载宇航员。

SLS 号称是世界上最强大、最复杂的火箭，它代表了美国航天局自在阿波罗期间发射的土星五号火箭以来建造的最大的新垂直发射系统，该系统源于冷战时期的美苏太空竞赛时代。如果前两个阿尔忒弥斯任务成功，美国宇航局的目标是让宇航员重返月球，包括最早在 2025 年有踏上月球表面的第一位女性。

许多专家认为届时时间框架可能会推迟一些年。

此前最后一个在月球上行走的人类记录，是 1972 年阿波罗 17 号的两人团队，他们在 1969 年阿波罗 11 号开始的五次登月后，跟随其他 10 名宇航员的脚步。

但Artemis 计划旨在最终建立一个长期的月球基站，作为更雄心勃勃的宇航员前往火星的踏脚石。但美国宇航局官员表示，这一目标可能至少要到 2030 年代后期才能实现。

该登月计划代号以古希腊神话中阿波罗的孪生姐妹女神命名。

据路透社说，SLS 已经开发了十多年，经历了多年的延误和成本超支。但在 SLS 的主要承包商波音公司(BA.N)和 Orion 的洛克希德马丁公司(LMT.N)的主要承包商下，Artemis 计划也创造了数万个工作岗位和数十亿美元的商业价值。

美国宇航局官员上周引用的一个技术问题是周一发射的潜在阻碍因素可能是火箭燃料过程中的任何迹象表明新修复的氢管线配件未能保证。美国宇航局官员周日表示，他们也在关注发射台设备中潜在的但很轻微的氦气泄漏。

据路透社说，虽然不会有人登机，但猎户座将搭载三名模拟机组人员——一名男性和两名女性人体模型——配备传感器来测量太空现实生活中宇航员会经历的辐射水平和其他压力。