巴西总统选举第一次面对面辩论：卢拉与博索纳罗以“搞垮”和“贪腐”相互攻击

巴西/选举

即将举行投票的总统大选，竞选第一次面对面辩论会28日晚上登场，极右派现任总统博索纳罗指控左派对手卢拉昔日在总统任内贪污。卢拉不甘示弱，反控博索纳罗搞垮巴西。

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巴西总统选举首轮辩论会上，博索纳罗与卢拉炮火四射。据法新社报道称，这是10月投票前在圣保罗举行的首场电视辩论会，博索纳罗（Jair Bolsonaro）与卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）这两位最被看好的候选人都是在最后一刻才证实会参选。两人昨天晚上一上台没浪费时间，立刻发动猛烈攻击。

博索纳罗劈头就说卢拉是“小偷”，指责这位76岁的前总统涉及国营巴西石油公司（Petrobras）的大型贪腐丑闻。 代号“洗车行动”（Operation Car Wash）的调查最后导致卢拉2018至2019年身陷囹圄，但去年最高法院裁决他无罪。 67岁的博索纳罗在电视上辩论会对卢拉说：“你的政府是巴西史上最腐败的政府。”他连珠炮攻击，细数巴西石油公司丑闻的数字。 “窃贼治国，那是个窃盗的政府…你想重新掌权的目的是什么？再对巴西石油公司做一样的事吗？”

卢拉立刻反击，说博索纳罗散布谎言，还指控博索纳罗破坏了他卸任总统时政府缔造的经济成长和反贫穷计划。法新社说，卢拉用招牌式的低沉沙哑声音说：“巴西这个国家已被摧毁。”

据该报道，总共有12位总统候选人参选，但昨天晚上天有6位站上辩论讲台。巴西2.13亿人口的目光，都放在2003至2010年担任总统的卢拉以及外号“热带特朗普”（Tropical Trump）的博索纳罗身上。

根据巴西Datafolh最新民调，卢拉目前仍以47%领先博索纳罗的32%。

法新社说，如果没有候选人能在10月2日的首轮投票赢得过半票数，10月30日将举行第二轮决选。