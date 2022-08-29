美国今称重量级重返月球

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在美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角，美国宇航局已经开始倒计时。阿特米斯计划的第一枚巨型火箭将于当地时间周一上午8点33分左右，巴黎时间下午14点后起飞。尽管这一次试飞并不载人，但美国的目标是在2025年将宇航员送上月球，而且要驻留在月亮上。

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最后一次阿波罗升月任务50年后，美国今天重返月球。据本台在卡纳维拉尔角的特约记者大卫-汤姆森报道称，在当地美国肯尼迪航天中心有很多兴奋点，SLS火箭骄傲地矗立在39B发射台上，准备起飞前往月球。根据天气情况，发射有两个小时的时段选择。在过去的几个小时里，发射场一直在下雨。如果下雨继续，就会妨碍升空，发射将不得不推迟到9月2日。在此期间，数十万美国人带着他们的露营车、烧烤架和折叠椅都聚集在路边，翘首观看发射场火箭升空奔月情况。

这枚火箭是美国航空航天局有史以来最强大的火箭。在98米高的顶端，是美国与欧洲联合建造的猎户座太空舱。欧洲航天局参与建造。法国工程师菲利普-贝尔特（Philippe Berthe）解释说：猎户座是一种为绕月飞行并搭载宇航员而建造的飞行器，未来四名宇航员将能够前往围绕在月球周围而建造的名为Gateway的空间站。贝尔特为此次火箭升空奔月工作了11年。

未来升月，法国明星宇航员托马斯-佩斯凯显然是一个候选人。他在现场告诉法广RFI说，"每个人都明白目前正在发生的事情的特殊性。我们要去月球。第一次登月已经是五十年前的事了，今天我们要用不同的方式去登月。我们要安顿下来，我们要在月亮上呆得更久，我们不只是要插上旗子，我们还要建立一个月亮基地，确保永久存在。所以这真的会是一次不可思议的冒险。"

美国女太空宇航员香农-沃茨Shannon Watts已经执行了六次太空任务，她几乎在太空中度过了一年的时间。57岁的她是美国宇航局最有经验的宇航员之一，当被问及阿特米斯任务时，她的脸上露出了笑容：“这非常令人兴奋！。把人送上太空总是很好的，但当我们把全人类的代表送上太空时，那就更棒了! "我们第一次在月球上行走时，那时我才四岁。去到那里一直是我童年的梦想。”

但是从1969年到1972年，阿波罗任务曾先后把12人送上月球。50年过去了，太空正变得更加“女性化”。2025年，阿特米斯的目标是首次将一名女性送上月球。美国女太空宇航员香农-沃茨Shannon Watts说，“这非常具有象征意义，但不仅如此。它向年轻女孩展示了什么是可以做到的。重要的是要给他们提供楷模榜样，让她们知道自己将来能成为什么的目标。”

美国这次升月任务的名称 "阿耳特弥斯 "是为了呼应 "阿波罗 "计划，该计划在1969年至1972年期间多次升空登月。阿耳特弥斯在希腊神话中是阿波罗的孪生妹妹，是与月亮有关的女神。