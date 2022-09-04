加拿大发生持刀伤人事件已致10人死亡、15人送医

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加拿大萨斯喀彻温省警方表示，9月4日该省发生持刀伤人事件，已造成10人死亡，至少15人受伤送医。警方初步认定，袭击对象是随机选择的。加拿大皇家骑警说，两名嫌疑人周日晚上仍然在逃。

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在位于加拿大中南部的萨斯喀彻温省梅尔福特市（Melfort）皇家骑警在全省范围内发出了危险人物警报。警方在当地时间周日下午3时40分的新闻发布会上说，他们在事发地詹姆斯·史密斯·克里族聚居地（James Smith Cree Nation）和威尔顿村（Weldon）的13个地点发现10人死亡，至少有15人被送往医院。

萨斯喀彻温省皇家骑警助理警监布莱克莫尔（Rhonda Blackmore）说：“也许还有其他受伤的受害者，他们把自己送到了各个医院”。布莱克莫尔表示：“我们目前正在积极寻找（未经统计的伤者），为此投入了最大的资源”。

加拿大皇家骑警表示，他们接到报告，这两名嫌疑人被确认为达米安·桑德森（Damien Sanderson）和迈尔斯·桑德森（Myles Sanderson），可能在里贾纳市（Regina）的阿寇拉大道地区行驶。里贾纳市警方说，上午11时20分左右有人看到这些嫌疑人。

加拿大皇家骑警的警报是在当地时间周日上午7时12分首次发布的，此后又有几次更新。警方说，据信两名男性嫌疑人乘坐一辆黑色日产Rogue汽车，萨斯喀彻温省牌照为119 MPI。由于犯罪嫌疑人可能有机会获得其它车辆，加拿大皇家骑警已将警报扩大到全省。

布莱克莫尔介绍称，由于嫌疑人在逃，他们还要求将警报扩大到附近的曼尼托巴省和阿尔伯塔省。她说：“在这个时间点，我们没有迹象表明他们去了另一个省。”

布莱克莫尔在新闻发布会上说，目前警方对两名嫌疑人之间的关系还不清楚。她说，嫌疑人旅行的地点和方向尚不清楚，但萨斯喀彻温省的每个人都需要保持警惕，因为这是警方近年来看到的最严重和最重要的事件之一。

萨斯喀彻温省卫生局指出，有多名病人正在多个地方接受治疗。该卫生局发言人林曼（Anne Linemann）在一封电子邮件中说：“为了应对大量的伤员，已经发出了增加工作人员的呼吁。”

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）通过推特表示：“今天在萨斯喀彻温省发生的袭击事件是可怕的和令人心碎的。我在惦记着那些失去亲人的人和那些受伤的人。”他指出：“我们正在密切关注局势，并敦促大家关注当地政府的最新情况。感谢所有勇敢的第一反应者在当地的努力。”