智利公投对修改宪法说不

智利/公投

智利公民表决对修改宪法说不。根据本台报道称，4日晚间公布的投票最终结果，约61.9%的智利选民，即780多万人，对修改宪法的诉求投了 "我反对 "的票，但仍然有480万（38.1%）的选民支持 "我赞成"修改宪法。智利总统博里奇昨天在智利南部城市旁达阿里纳（Punta Arenas）投票时呼吁民众，无论结果如何，全国上下都要团结。

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据法新社报道，智利新宪公投闯关失败，选民拒绝以新宪法取代已故独裁者皮诺切特统治期间制订的1980年版本宪法，总统博里奇（Gabriel Boric）矢言会继续努力，改革政治格局。

目前已开出超过99%选票，反对派以近62%的得票率领先，而赞成派的支持率略高于38%，投票结果超出保守派反对阵营的预期。

支持新宪的左派总统博里奇接受失败，但承诺会尽其所能，建立一条新的制宪道路。他说，人民已经证明，他们支持并重视民主，并指望民主克服我们的分歧并取得进步」。博里奇随后呼吁「所有政治力量，将智利置于任何合法分歧之前，并尽快就新宪法进程的最后期限和参数达成共识」。

根据最近的民调预测，反对派领先赞成派多达10个百分点，投票结果显示，双方得票率差距更大。 智利已故独裁者皮诺切特（Augusto Pinochet）支持者、极右派领导人卡斯特（Jose Antonio Kast）说：「博里奇总统：公投失败也是你的失败。」卡斯特去年12月在选举决选中输给博里奇。

智利保守政党「独立民主联盟」（UDI）党主席马卡亚（Javier Macaya）虽欢庆新宪公投闯关失败，但他也说，他的政党将履行其致力制定新宪法的承诺。

据该报道，智利新宪公投经过10个小时的投票后，投票所于下午6时（格林威治时间22时）关闭，过程「平和且投票率高」。

据法新社说，智利2019年起爆发严重社会动乱，为改革宪法提供动力，然而，这部388条的新宪法草案存在许多备受争议且使人常感困惑的提案，包括堕胎合法化争议。

2019年10月，智利政府宣布调涨地铁票价，引发民怨，由学生领导的抗议活动如雨后春笋般涌现，其中大多在首都。 这股示威潮持续延烧，引发民众对智利新自由主义经济体系和日益加剧的不平等感到不满。 尽管民调预测这部新宪法将被否决，但支持者仍怀抱希望。

隶属于支持新宪法的左翼总统博里奇执政联盟的议员拉托雷（Juan Carlos Latorre）说：「人民会集体出门投票，民调将再次出错。」 选民最关心的其中一项议题是新宪法给予原住民的权益。智利人口约1900万，原住民占近13%。 新宪法还将彻底改革智利政府，以权力较小的「地区议会」（chamber of regions）取代参议院，并规定公共机构中至少一半职位由女性担任。

在这场强制性的公投投票，超过1500万智利民众具有投票资格。小山