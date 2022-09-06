加拿大还没有逮到刺杀死10人的嫌疑人 扩大追捕

加拿大/持刀行凶

加拿大规模最大的搜捕行动延续到今天周二，这已经是第三天。在加拿大萨斯喀彻温省韦尔登的保护区和附近小镇持刀攻击致使多人死亡和受伤的嫌疑人仍然在逃。

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据路透社今天报道称，加拿大扩大对刺杀10人的嫌疑人的追捕。据警方表示，30 岁的迈尔斯桑德森仍然在逃，周一在萨斯喀彻温省詹姆斯史密斯克里国家的一片草地上发现他 31 岁的兄弟达米安桑德森死亡，迈尔斯桑德森可能受伤。

这对兄弟涉嫌在加拿大现代历史上最致命的袭击之一中，在一场破坏土著社区的刺伤暴行中谋杀了 10 人，另有 18 人受伤。警方表示，一些受害者似乎是行凶目标，而另一些攻击行动则显然是随机的。

加拿大派出数百名警察正在寻找被认为是有武器和危险的迈尔斯·桑德森。据加拿大广播公司新闻报道，桑德森此前曾触犯法律，自 5 月因袭击、抢劫、恶作剧和发出威胁而服刑后，他不再与假释官会面后一直被通缉。

警方表示，他们正在调查桑德森是否可能是他杀死了他的兄弟，并可能因受伤而导致他寻求医疗救助。

路透社说，当地警方尚未提供有关受害者的详细信息。据该地区的人说，受害者中有两个孩子的母亲、一名 77 岁的鳏夫和一名急救人员。