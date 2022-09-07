希拉里·克林顿不再参选

政治

美国前国务卿希拉里‧克林顿（Hillary Clinton）表示，她不会在2024年或以后竞选总统。6日晚间，当哥伦比亚广播公司（CBS）新闻记者问她是否会再次竞选总统时，克林顿表示：“不，不。”

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“但我会尽我所能，确保我们有一个尊重民主和法治、维护我们的制度的总统。”这位长期的民主党人、前总统比尔‧克林顿（Bill Clinton）的妻子继续说道，同时批评了在2016年击败她的前总统唐纳德‧特朗普。

克林顿在接受CBS采访时暗示，如果特朗普决定在2024年竞选总统，她将不会参选，并说他“应该被彻底击败”。

除了2016年败选之外，希拉里在民主党2008年的初选中，被当时的总统候选人奥巴马击败。

CBS的采访，还讨论了围绕希拉里的私人电子邮件服务器的争议。2016年底，克林顿因处理机密信息而受到联邦调查，并被问及为何她在离开国务卿职位后，有一个私人电子邮件服务器。

时任联邦调查局（FBI）局长詹姆斯‧科米（James Comey）在2016年7月的一次新闻发布会上说，在52个电邮往来中，110封电子邮件有机密信息，包括“最高机密”信息。

最终，科米建议不起诉希拉里。不过他说，克林顿及其团队很不小心。

“我已经没事了，而（科米）只是不停地说啊说”，她告诉CBS新闻，“然后想出一个新的理由，在选举前10天再谈一些。”

根据一份未公开的搜查令和财产收据，FBI特工在8月8日的突击检查中，从川普的海湖庄园（Mar-a-Lago）住所拿走了所谓的机密文件和材料。川普说，在担任总统期间，他有一个关于文件解密的“常规命令”，并指出2021年1月19日的行政命令，要求解密与FBI“交火飓风”（即所谓“通俄门”）调查有关的材料。

自突击搜查以来，美国司法部对这些文件被搜走的原因及文件内容，几乎没有提供任何说法。一份搜查令显示，川普因可能的妨碍司法指控和违反《间谍法》而受到调查。特朗普表示，这是一个出于政治动机的举动，以阻止他参与2024年总统大选。

克林顿在CBS的采访中称：“因此，我认为，那次电邮门与这里发生的事情相比确实不同，当时司法部和联邦调查局似乎一直非常耐心、安静、谨慎，直到最后他们显然认为国家安全受到了威胁”。