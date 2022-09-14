美国敦促在半导体竞争中领头

美国/半导体

美国国务卿布林肯周二在访问美国北部普渡大学时说，美国必须在半导体行业中存在并影响研发。普渡大学说美国最著名的工程学院之一，该学院有几个专门从事半导体研究的实验室。面对来自中国的竞争，美国正在领导一场前所未有的运动，以扩大美国的半导体研究和生产。

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据美国国务卿布林肯说，美国必须在半导体行业 "存在 "并"有影响力"。布林肯说："美国在这里推动半导体研发在全世界引起了共鸣。" 布林肯在商务部长吉娜-雷蒙多的陪同下，参观了印第安纳州的普渡大学。

在与学生的交流中，美国国务卿强调了半导体技术在所有领域的影响，包括在外交政策和国防领域。

面对来自中国的竞争，华盛顿正在领导一场前所未有的竞争运动，以扩大美国的半导体研究和生产。美国总统拜登最近签署了一项投资520亿美元的法案，以补贴美国对这些微处理器的研究和制造，多年来美国已将其在这一领域的领先地位让给了中国。

据雷蒙多说："《半导体法案》是关于鼓励对美国投资，"她还说，美国需要 "从实验室更多走向制造业"。

这两位美国高级官员周一结束对墨西哥的旋风式访问后返回，他们呼吁墨西哥在这一领域与美国合作，这表明，面对中国，华盛顿越来越希望扩大发展伙伴合作关系。

这些电子元件对许多部门来说是必不可少的，包括汽车工业，以及在全球范围内，与日常生活有关的一切，如智能手机。

新冠病毒危机极大地扰乱了分销渠道，包括在先进技术领域，并揭示了美国和其他国家对中国的依赖性。而且，美国总统拜登说，这些日益复杂的电子元件的制造攸关一个 "国家安全 "问题。

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