美国国债近31万亿美元，美国人每人平均负债9.2万元

美国国债

美国国债时钟追踪网站USdebtclock.org 显示，美国国债当前约30万亿8895亿美元，并且每分钟都在增加，预计本月就会突破31万亿大关。以全美3亿3300万人口计算，平均每人要负担9万2709元的债务；如果只算有纳税义务人的话，每人债务更达24万5191元。公共债务占国内生产毛额(GDP)的97.53%。

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新冠病毒疫情是近年来各国政府国债迅速增加的主因，但以美国而言，早在疫情前就已经迅速增加。

美国国债是指美国财政部代表联邦政府发行的国家公债，美国是世界上最大的债务国。福克斯商业新闻网(Fox Business)指出，与七大工业国集团(G7)相比，美国国债金额虽然最多，但GDP占比却不是最高，比起国债总额以15万亿2310亿美元位居第二的日本，其国债的GDP占比高达288.31%，国际透支最为严重。

排行在日本以后的是意大利，国债总额3万亿8640亿美元，GDP占比达176.81%；紧接着的法国以3万亿6750亿美元排名第四，国债占GDP总额的130.64%；英国总债务3万亿3840亿美元，GDP比率103.61%；财政体质最稳健的德国，国债总额以3万亿4000亿美元较英国略高，但只占GDP总数的76.46%。

七大工业国集团国债额最低的是加拿大，只有1万亿9000亿美元，但由于加拿大的总体GDP较低，使国债金额占GDP的105.98%。

相比于美国各主要盟邦，竞争对手们的财政状况健全许多：中国若与G7国家相较国债总额以10万亿7970亿美元排名第三，但GDP占比只有61.94%，比G7国家财政最稳健的德国还低；俄罗斯由于经济规模很小，债务因此也低很多，只有2974亿美元，且国债与GDP间比率更只有18.13%，是世界上主要国家占比最低者。

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