美国国债

美国国债近31万亿美元，美国人每人平均负债9.2万元

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The Statue of Liberty in New York harbor is seen in this May 20, 2009 file photo.
The Statue of Liberty in New York harbor is seen in this May 20, 2009 file photo. Reuters路透社
作者： 旧金山特约记者 王山
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美国国债时钟追踪网站USdebtclock.org 显示，美国国债当前约30万亿8895亿美元，并且每分钟都在增加，预计本月就会突破31万亿大关。以全美3亿3300万人口计算，平均每人要负担9万2709元的债务；如果只算有纳税义务人的话，每人债务更达24万5191元。公共债务占国内生产毛额(GDP)的97.53%。

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新冠病毒疫情是近年来各国政府国债迅速增加的主因，但以美国而言，早在疫情前就已经迅速增加。

美国国债是指美国财政部代表联邦政府发行的国家公债，美国是世界上最大的债务国。福克斯商业新闻网(Fox Business)指出，与七大工业国集团(G7)相比，美国国债金额虽然最多，但GDP占比却不是最高，比起国债总额以15万亿2310亿美元位居第二的日本，其国债的GDP占比高达288.31%，国际透支最为严重。

排行在日本以后的是意大利，国债总额3万亿8640亿美元，GDP占比达176.81%；紧接着的法国以3万亿6750亿美元排名第四，国债占GDP总额的130.64%；英国总债务3万亿3840亿美元，GDP比率103.61%；财政体质最稳健的德国，国债总额以3万亿4000亿美元较英国略高，但只占GDP总数的76.46%。

七大工业国集团国债额最低的是加拿大，只有1万亿9000亿美元，但由于加拿大的总体GDP较低，使国债金额占GDP的105.98%。

相比于美国各主要盟邦，竞争对手们的财政状况健全许多：中国若与G7国家相较国债总额以10万亿7970亿美元排名第三，但GDP占比只有61.94%，比G7国家财政最稳健的德国还低；俄罗斯由于经济规模很小，债务因此也低很多，只有2974亿美元，且国债与GDP间比率更只有18.13%，是世界上主要国家占比最低者。

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