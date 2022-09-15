《2022年台湾政策法 》：法新社认为美国议员在帮台湾方面比白宫走得更远

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美国会外交关系委员会周三（9月14号）投票通过了《2022年台湾政策法 》，法案涉及到对台湾的首次直接军事援助。法新社评论认为，美国议员在帮助台湾方面显然比白宫走得更远。美国众议院议长佩洛西8月访台曾引发北京的大型军演抗议，这个新法案也再次让北京愤怒。

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《2022年台湾政策法 》法案由美国参议院外交关系委员会通过，其中规定在未来四年向台湾提供近45亿美元的直接军事援助。它还要求美国总统对主要的中国金融机构实施制裁，以应对任何 "对台湾的敌对行为的升级"。该法案也将给予该岛 "主要非北约盟友 "的地位。

议案的倡导者是美参院外交关系委员会主席、民主党人梅内德斯（Bob Menendez），他指出这是自1979年以来美国对台政策最重要的一次全面改革。

台湾总统蔡英文办公室对美国表示 "真诚感谢"，称美国 "再次展示了其两党对台湾的友谊和支持"。

法新社报道分析认为，该委员会的投票只是漫长的立法过程中的第一步，法案现在必须在参议院全体会议上通过，然后在众议院通过，最后由总统乔-拜登颁布。但是，这无疑至少标志着在北京和华盛顿之间的关系处于几十年来最低水平的时候，美国和台湾之间的关系有了重大缓和。

因此，白宫正在非常谨慎地处理这个问题。 白宫发言人卡琳-让-皮埃尔星期三表示将继续就这一文本与国会直接沟通。她随后说拜登政府将 "继续以强有力的外交、经济和军事支持深化与台湾的伙伴关系”。

中国外交部周四也对《2022年台湾政策法 》做出回应，认为该法案严重违背美方在台湾问题上对中方所作承诺，违反一个中国原则和中美三个联合公报，干涉中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。中国外交部发言人还要求美国停止打“台湾牌”搞“以台制华”，停止推进审议有关法案。称“中方将视该案进展情况和最终结果，采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

美国国会的这次投票是在华盛顿向台北出售价值11亿美元的武器后几天进行的，也是在众议院议长南希-佩洛西访问台湾后一个多月，佩洛西的访问激起了北京的怒火，中国随后在台湾周围发起了其历史上最大的军事演习。

佩洛西是几十年来访问该岛的最高级别的美国官员，在她访台之前，白宫人员已经告诉北京，在三权分立的体制下，美国国会是政府的一个独立部门，佩洛西是政坛第三号人物，但她并不代表政府的政策。

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