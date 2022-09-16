海地骚乱又起 全国惊现示威、抢劫和封道

海地

海地街头的紧张局势并没有放松。恰恰相反。政府提高燃料价格的决定是 "火上浇油"。而民众的愤怒在9月15日出现了激烈的变化，到处出现示威、抢劫和道路封锁。

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据本台报道称，在海地太子港，抗议者袭击了海地国家电视台的总部。警方的干预只是阻止了电视台大楼被彻底洗劫。但公共广播公司不得不停止广播。愤怒的人群还袭击了一家银行，烧毁了海地的一个主要制药实验室，并抢劫了首都各地区的私营企业和商店。

骚乱加剧，目前很难给出一个破坏的数字，但损失是巨大的。不明身份的人还瞄准了前参议员埃德蒙德-苏普利斯-博齐尔的私人住宅，并放火，前参议员是现政府的盟友融合党的领导人。再往北，在戈纳伊夫市，示威者完全搬空了世界粮食计划署（WFP）的人道援助食品仓库。一大群人还占领了世界粮食计划署的机构。

海地国家警察机构于9月15日晚宣布，所有携带武器的许可证都被暂停。这一决定更激起了互联网用户的愤怒：该禁令惩罚了为许多酒店和企业提供安全保障的私营公司。显然犯罪团伙虽然没有持枪许可证，可是并不妨碍他们持枪打劫杀人。

据法新社报道称，几个国家已经宣布出于安全原因暂时关闭他们在太子港的大使馆。多米尼加共和国外交部在周四的一份简短声明中说，该国外交服务关闭对公众服务，直到有进一步通知。加拿大大使馆也宣布从9月15日起关闭。墨西哥大使馆周二表示，它将继续关闭使馆，"直到进一步通知"，而西班牙大使馆在9月14日也采取了类似的措施。

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