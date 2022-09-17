海地骚乱持续 多处有大规模抢劫

海地

海地首都以及多地昨天又经历了一个黑色星期五，不少地方出现了抢夺和放火事件。海地民众走上街头，发泄对政府提高燃料价格决定的愤怒，并要求总理阿里尔-亨利离职。在阿蒂博尼特省，一个药品供应中心遭到洗劫。

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据本台在太子港的记者Marie-André Bélange报道说，太子港的局势仍然非常紧张，周五一整天，抗议者到处点火。在佩蒂翁维尔（Pétion-Ville）和德尔马斯（Delmas），民众在海地首都不同地方组织的示威活动遭到了国家警察人员的镇压，他们发射实弹并使用催泪瓦斯驱散抗议者。一家银行被洗劫一空，办公室部分被烧毁。该机构附近的车辆冒起了烟。警方勉为其难设法阻止了对其他几家企业的抢劫。

在民众中，已经感受到了这些反对汽油价格上涨和要求总理阿里尔-亨利下台的抗议运动的后果。一些家庭的饮用水和其他基本必需品开始耗尽，因为道路仍然被封锁，自周二以来交通就瘫痪了。

海地政府通过司法部长在推特上谴责了针对公共和国际机构、私营公司和政治领导人住宅的暴力、抢劫和破坏行为。

当地几乎没有机构能够幸免。本台在戈纳伊夫的记者Ronel Paul报道说，不仅非政府组织、宗教学校和大公司，抗议者还破坏了阿蒂博尼特省的药品供应中心，那里存放着该省15个乡镇和140个保健中心和医院的药品。遭洗劫之后，在大楼的入口处，可以看见成吨的药品散落在地板上。在地面上还有一个破损的冰箱，里面有针剂疫苗。在院子中间，也完全是一片混乱：病号服、注射器和散落各处的急救药箱。一台为大楼供电的发电机也被完全破坏。中心的药品架子已经被抢空了。

据该报道，显然，药品并不是愤怒人群的优先目标。示威者将疫苗打翻在地，但只抢走了冰箱。中心的十个冰箱只剩下三个，完全被毁。抗议者们还留下了一栋状态不佳的建筑。为了抢拿安装在屋顶上的太阳能电池板，金属板也被撕掉了几块。

这种掠夺将对海地阿蒂博尼特省的卫生系统产生巨大的影响，该省的卫生中心和医院已经受到药品短缺的困扰。通过电话联系，阿蒂博尼特省卫生厅厅长Marcel Chatelier博士感到震惊，无法回答我们的问题。

周四，世界粮食计划署在戈纳伊夫的房舍被抢劫和烧毁。据世界粮食计划署驻该国主任让-马丁-鲍尔（Jean-Martin Bauer）说，结果有1400吨食品被抢走。这些产品将用于学校供餐计划。"被掠夺的食物数量是10万名学生三个月的口粮。海地的开学时间是在两星期后，即十月初。官员感叹道：不幸的是，受这场骚乱抢劫影响的是海地的学童。

在一个面临严重粮食危机的国家，这是一场灾难。在海地，有400多万人严重缺乏粮食保障。

联合国秘书长在周五发表的信息中通过其发言人表示，他 "对海地的局势感到担忧"。古特雷斯呼吁海地人冷静和克制，敦促 "所有利益攸关方立即采取措施，缓解局势，避免暴力，并允许海地国家警察履行他们保护民众的职责。

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