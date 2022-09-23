海地局势糟糕 官匪一家有份

海地

海地人已经进行了几周的示威活动，特别是反对不安全因素。帮派现在控制着国家领土的很大一部分。几十年来，这些犯罪团伙得到了大多数海地政党的资助和利用，以巩固其权力。

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海地的帮派和权力勾结，造成民众对政府失去信心。本台为此采访海地国立大学（UEH）教师研究人员Jhon Picard Byron。

RFI：黑帮是如何巩固其在海地领土上的地位的？

Jhon Picard Byron：目前的情况是国家领域内严重犯罪的霸权和工人阶级社区内帮派扩散的产物。1990年代中期，海地社会舞台上出现了黑帮。最初，海地当局并没有处理严重的犯罪问题，而是政客们从城市工人中动员小打手应付。这一现象始于军队：国家管理委员会（CNG）和1986年杜瓦利埃政权倒台后的其他军政府。军方招募了这些暴徒作为警察部队和情报部门的辅助人员。在1991年至1994年军事政变期间，海地武装部队甚至与这些暴徒组成了一种民兵，即海地进步武装革命阵线（FRAPH），这与拉丁美洲的准军事团体（例如萨尔瓦多的行刑队）相当相似。但是，海地军方策划的凶猛镇压，主要针对政治活动家，其规模并不像他们在美洲的国家那样。

文职政府呢？

20世纪90年代和21世纪的文职政府也雇佣暴徒，但他们没有设法将他们转化为准军事部队。与军队不同，平民政府并不总能控制这些暴徒。让-贝特朗-阿里斯蒂德和他的OPs（民众组织）用来镇压政治示威的著名的 "chimè "组织常常失控，以至于甚至对政府不利。对于所有这些当权的政客来说，这些暴徒团伙是他们镇压机构的一种延伸，使他们能够减少抗议运动的规模。在选举中，打手们也被动员起来，特别是为了阻止某些街区的大部分人口前往投票站。这些做法并不是海地所特有的，而是以组织战斗性危机和政治组织的薄弱固定性为标志的政治背景的结果。当权者对工人阶级街区的工具化通常与打手们的政治合法性的下降成正比。

在最近发表在海地机构Alterpresse网站上的一篇文章中，你说前总统米歇尔-马尔泰利和他创立的政党--海地Tèt Kale党（PHTK）的上台是一个转折点。帮派激增。在约韦内尔-莫伊塞总统的领导下是什么样子？

约韦内尔-莫伊兹总统是在PHTK家族内部围绕米歇尔-马尔泰利的继任问题出现不和谐的时候出现的。在他担任总统期间，敌对帮派之间的冲突中发生了许多屠杀事件。对许多知情的观察家来说，这些冲突反映了当地工人阶级社区中不同 "伙伴 "之间在国家权力里的争权夺利。

今天，黑帮仍然在政治阶层的控制下运作吗？还是他们已经有能力放手一搏？

我认为，黑帮终于摆脱了传统政客的控制。有权力经验的政治家们，已经能力领导并利用帮派的服务作为工具，他们相信，一旦成为反对派，他们可以再次利用帮派的服务来对抗台上的当局。目前，黑帮开展的恐怖活动并不是一种典型的镇压形式。它不是针对已知的政治对手。它针对的是工人阶级街区的人口和大城市的中产阶级。

谁从混乱中获益？

混乱有利于 "处于中间阶层的人"。它也有利于那些有官职的人。在国家机器中担任过职务，并挥霍过公共资金的人。恐怖活动的兴起与反腐败运动、#PetrocaribeChallenge运动的兴起相呼应。在这个意义上，帮派被用来劝阻民众上街表达他们的挫折感。如何摆脱这种混乱局面？解决办法只能是政治性的。只要我们没有结束四分之三的人口所处的这种可怕的苦难状况，只要我们没有结束中产阶级的不稳定状况，我们就无法在海地重建民主体制。

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