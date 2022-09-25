古巴今举公民投票 容纳同性恋等入合法大家庭

古巴/公民表决

古巴今天举行的公投中对新的家庭法进行投票。该法律将取代已经生效了近50年的家庭法。这是古巴一个不寻常的投票类型，这可能也是对政府的一个挑战。

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古巴举行关于允许GPA和同性恋婚姻的新家庭法的公民投票。据本台报道称，该新法还将允许在没有金钱交换的情况下代孕，并允许同性婚姻。这是在第一次试图将此类诉求纳入宪法失败三年后的再一次闯关。古巴反对派媒体14ymedio承认，新法规还涉及一些引发关注问题，"可能会导致重要的社会变革"。包括，禁止童婚或 "打击家庭暴力。

古巴官方媒体当然是公投中 "赞成 "一方的声音。官方报纸《格拉玛报》的头条新闻说，这个新法 "将是我们的新认同"。古巴的辩论在字里行间承认，新法仍然是不完美的，但却已经是不可缺少的。

在 "反对 "阵营中，有人问为什么这些法律需要经过公投。还有人批评说，经过几十年对LGBT群体的压制，现在在洗刷。

如果获得至少50%的选民投票，该法律将被批准。但是，在要求更多自由的历史性示威一年多之后，在经济危机的背景下，一些选民可能会投反对票或弃权票。

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