古巴人大比率投票赞成同性婚姻

古巴/公民表决

古巴全国选举委员会周一表示，在政府支持的周日公投中，古巴人以压倒性多数批准了同性婚姻和收养权利，并说公投也促进了妇女的权利。

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据路透社今天报道称，古巴人在全民公投中以大比分批准同性婚姻。古巴全国选举委员会主席 Alina Balseiro Gutierrez 周一在国营电视台上表示，超过 390 万选民投票批准了该法规，占投票选民66.9%，而 195 万选民占33%反对同性婚姻。

新的古巴长达100页的“家庭法典”将同性婚姻合法化，并允许同性伴侣收养孩子，并促进男女平等分担家庭权利和责任。

根据选举委员会的初步结果显示，有资格投票的 840 万古巴人中有 74% 参加了周日的公投。

路透社说，古巴选举没有独立观察员，公民可以在他们的选区观察计票。社交媒体上分散的地区统计报告似乎与官方结果相符。

结果公布之际，迪亚兹-卡内尔主持了一次紧急会议，因为加勒比岛国为伊恩飓风在周二早些时候从其西端掠过做准备。

按照古巴的标准，周日的投票率相对较低，在这个共产主义国家，33% 的“反对”票相对较大。

古巴当前面临严峻的经济形势，长期停电和食品、药品和燃料短缺。

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