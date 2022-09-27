人类真正太空“以卵击石” 美国"飞镖 "实验奋身救地球

美国/太空开发/飞镖探测器

美国宇航局尝试一项新的实验：发射探测器撞击一颗小行星，以改变这颗小行星的轨迹。该实验目的是为地球防御战略做准备，如果在遥远的未来有一颗小行星撞击地球，人类可以采用这一办法自救。

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据本台报道称，周一晚上，美国国家航空航天局的一个探测器飞镖“Dart”将“自杀式”撞向名为迪莫弗斯Dimorphos的小行星上。美国国家航空航天局的探测器击中了这颗小行星。这个场景让人想起了有布鲁斯-威利斯饰演的一部动作电影里的场景：一颗小行星即将撞击地球。但在现实生活中，因为地球不能派突击队去摧毁它，所以人类琢磨准备在情况发生时用其他办法应对。

昨天格林尼治标准时间晚上11点14分，"飞镖 "号停止发送信号。通常情况下，这对航天器来说是个坏消息，但这次不是：500公斤的探测器要以每秒超过6公里的速度冲向小行星迪莫弗斯。意大利的微型卫星LiciaCube编程与 "飞镖 "一起编队做太空旅行，但它只是呆在一边作“报道”现场记录。然而，如果它能够看到什么东西的话，因小行星迪莫弗斯的低重力，遭重击的撞击坑可能需要几个小时才能形成。

然而撞击是否足以改变小行星的轨迹？悬念有，但与科学家计算期望的偏差很小，从地球上观察它需要几天甚至几周的时间。据美国宇航局行星防御协调办公室的科学家汤姆-斯塔特勒说："飞镖应该改变迪莫弗斯围绕较大行星迪迪莫斯的轨道，足以让我们测量它。但是很难说我们什么时候能看到它。这取决于撞击的效果。当然，如果我们事先知道结果，我们就不需要做这个实验了。

这是人类第一次改变一个天体的轨迹。

这些信息将是有价值的，但此次太空以卵击石的影片不会是完整的。因此，人类将发射另一颗探测器赫拉号再返回观察迪莫弗斯，下一次是欧洲主战以卵击石。它将于2024年起飞，计划于2026年抵达。实验将揭示此次撞击的最终结果，但也会揭示迪莫弗斯的诞生质地构成。只有到那时，科学家们才会有数据，以便在真的有小行星威胁到地球时，开发出一种可靠的能让目标毁灭地球的小行星改变航道轨迹的利器。

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