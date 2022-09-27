美达剔除中俄专播特定假信息网络

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Facebook和Instagram的母公司Meta周二报告，他们已经剔除了一个从俄罗斯运作的关于乌克兰战争的主要虚假信息网络，以及一个在关键选举即美国中期选举前从中国针对美国人的较小的信息网络。

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据法新社今天报道称，美达公司官员大卫-阿格拉诺维奇（David Agranovich）在一次新闻发布会上告诉记者，俄罗斯的行动始于5月，主要针对德国，也有法国、意大利、乌克兰和英国。

发布假新闻的行动的核心是假冒或模仿大约60个知名媒体网站，包括德国报纸《明镜》和《图片报》、英国《卫报》和意大利安莎社。俄罗斯网络发布批评乌克兰和关于乌克兰难民的文章，或支持俄罗斯的文章，然后在YouTube、Facebook、Instagram、Telegram、Twitter或在线网站上广为分享。

因调查性记者开始质疑这些网站的真实性，促使美达公司启动自己的调查。

据美达公司官员阿格拉诺维奇说："这可能是自乌克兰战争开始以来我们所破获的最大和最复杂的俄罗斯源行动，"这些假新闻新行动是"真正不寻常的复杂性和蛮力的结合"。

据他指出，一方面，用几种语言模仿现有网站，需要 "大量的技术和语言投资"。另一方面，文章在社交网络上的传播主要是通过购买广告或虚假账户完成的，往往绕过Meta的警报系统的自动检测。

据位于加利福尼亚州的公司表示，它总共封锁了1633个账户，703个页面和一个Facebook上的群组，以及29个Instagram上的账户。

该网络从中国运作，规模小得多，但也被美达公司发现，该网络试图进行几次行动，包括两次针对美国人的行动。在第一种情况下，假账户冒充保守派，讨论枪支或堕胎等问题，或批评拜登。这些信息主要是英文的，但有时也有中文或法文的。在另一次行动中，所谓的进步人士批评了共和党在枪支或堕胎问题上的立场，或针对共和党的具体个人政治家。

梅塔说，同一中国网络还以捷克互联网用户为目标，提供批评捷克政府支持乌克兰和对华政策的信息，并更普遍地试图传播批评美国的地缘政治问题的信息。

美达公司因此总共封锁了81个账户，8个网页和一个Facebook上的群组，以及两个Instagram账户。

法新社说，该公司承认，它没有足够的证据来指控俄罗斯或中国的特定团体。

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