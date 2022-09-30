美国：伊恩飓风将造成巨大损失，短期内会对美国经济造成压力

美国/伊恩飓风

伊恩飓风周三在佛罗里达州西部登陆后，带来了强风和暴雨：房屋被风吹坏或者是被水淹没，基础设施受损，企业和农场关闭，有时，街道变成了名副其实的运河。

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法新社从纽约报道，飓风伊恩将拖累美国的经济增长，给佛罗里达州的保险公司造成数百亿美元的损失，并使许多没有购买保险的房主陷入困境。

报道指出，对伊恩飓风所造成的破坏的评估虽然才刚刚开始，但是，安永-帕特农咨询公司的经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）说，可以确定的是，伊恩飓风将在十天的时间内严重破坏经济活动，断电、航班取消、能源生产暂停、农场的农作物特别是橙子的收成将受到很大的影响。

这位专家估计，伊恩飓风应该会让佛罗里达州第三季度的GDP降低6%，让美国的GDP降低0.3%。

格雷戈里·达科还告诉法新社说，与所有的自然灾害一样，这种经济上的影响将会逐渐减弱，特别是当“港口、道路和住宅等基础设施的重建工作开始之后。但灾害造成的影响“会持续好几年”。

根据专业公司-美国房屋市场研究机构-核心逻辑（CoreLogic）的计算，在短期内，伊恩飓风对住宅和商业物业的破坏给保险公司造成的损失应该会达到22至320亿美元，与洪水相关的损失可能会达到60至150亿美元。

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