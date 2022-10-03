巴西总统大选没完：卢拉速战速决梦断 但巴西“特朗普”翻盘可能也难

巴西/总统选举

巴西右翼总统博尔索纳罗昨天第一轮投票意外打破在民意调查中表现出色并说会速战速决的卢拉立即回锅的梦想。巴西总统大选被迫有第二轮投票，今天第二轮竞选已经迅速拉开帷幕。巴西大选成果事关拉丁美洲包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷和智利的左翼影响胜利的冲击波是否会被阻断。

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据路透社今天报道称，巴西大选进入第二轮决选，博尔索纳罗打破了卢拉快速获胜的希望。周日的投票日，博尔索纳罗出人意料地表现强劲，让世界第四大民主国家迅速解决两极分化严重的选举的希望破灭。

在计算了 99.9% 的电子选票后，卢拉获得了 48.4% 的选票，而博尔索纳罗获得了 43.2% 的选票。由于双方都没有获得多数支持，第二轮决战将在 10 月 30 日进行。

事实证明，这场投票比大多数调查显示的要紧张，在博尔索纳罗坚持认为民意调查不可信后，他的竞选活动重新焕发了活力。如果他卷土重来，这将打破近年来该地区包括墨西哥、哥伦比亚、阿根廷和智利的左翼影响胜利的冲击波。

加剧巴西紧张对立的博尔索纳罗对巴西电子投票系统的完整性进行了被指是毫无根据的攻击，并暗示如果他输了，他可能不会认输。周日晚上，他听起来自信胜利触手可及，并避免了批评投票制度。

博尔索纳罗的右翼盟友在参议院的 27 个席位中赢得了 19 个席位，初步回报表明他在下议院的基础表现强劲。

据分析，博尔索纳罗和他的盟友的强劲表现，增加了卢拉的压力。但卢拉对结果持乐观态度，称他期待在竞选活动中再过一个月，并有机会与博尔索纳罗正面交锋。

据路透社说，然而，在卢拉的竞选活动中，人们明显感到沮丧的是，卢拉未能在一些民意调查中获得的多数预测，而且在他所在政党传统的东北部据点之外的州竞选中都表现不佳。

获得 4% 选票的中间派参议员 Simone Tebet 和获得 3% 选票的中左翼前议员 Ciro Gomes 都在周日晚间表示，他们将在未来几天宣布有关支持的决定。

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