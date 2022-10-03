拜登夫妇视察菲奥娜飓风重灾区-波多黎各

飓风

美国白宫宣布总统拜登和第一夫人吉尔·拜登于10月3日前往波多黎各(Porto Rico)，之后于5日前往佛罗里达州，视察飓风“菲奥娜”和飓风“伊恩”造成的破坏。

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10月3日，他离开白宫时，拜登表示：“我要去波多黎各，因为我们没有照顾好他们。他们试图“从上次飓风中恢复过来。我想看看现今的情况，并确保我们要尽我们所能。”

前总统特朗普因 2017 年飓风伊尔玛(Irma)和玛丽亚(Maria)过去后联邦政府迟迟而费力的反应而受到批评，根据地方当局的说法，波多黎各有近 3,000 人死亡。白宫发言人卡琳·让-皮埃尔周一指出，甚至在菲奥娜触及波多黎各之前，乔·拜登就“迅速调动了联邦资源”。她保证，联邦州将“只要需要”就会向该地区提供救灾援助。

在访问期间，乔·拜登将宣布拨发 6000 万美元的基金，以加强该岛对海平面上升的长期防御。

在波多黎各，拜登夫妇视察灾区的目的地是该岛南部海岸的第二大城市蓬塞，他们将在那里会见灾民，并帮助制定人道主义援助计划。

9月中旬，当时飓风的菲奥娜（Fiona）袭击了波多黎各，整个波多黎各都停电了，大约 100 万人暂时没有饮用水。乔·拜登已于 9 月 18 日宣布该地区进入紧急状态。

美国的每一场自然灾害都会引发关于政治当局——地方、州和联邦——的反应的辩论，但波多黎各在这个问题上占有特殊的地位。因此，前共和党总统唐纳德特朗普被指控在飓风艾尔玛和玛丽亚过后推迟或阻止向该岛分配联邦资金。

然而，在他的任期结束时，特朗普将自己描述为这片领土的好朋友。如果波多黎各的居民自己不在美国全国大选中投票，那么那些移民到美国，尤其是佛罗里达州的人，就构成了在政治上非常受欢迎的侨民。特朗普也曾受到强烈批评，因为在飓风玛丽亚之后的一次访问中，他像篮球运动员一样扔纸巾。圣胡安市长谴责了这种行为是“侮辱性”的。

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