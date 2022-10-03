美国对伊朗镇压示威者表示震惊

镇压示威者

白宫发言人卡里琳·让-皮埃尔周一表示，美国对伊朗当局镇压学生抗议活动感到“震惊和愤怒”。白宫发言人正和美国总统拜登前往波多黎各和佛罗里达州视察灾情。她陪同拜登视察灾区时表示：“有报道称伊朗执法部门以暴力和大规模逮捕来应对和平的学生抗议活动，我们感到十分震惊。”

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官方媒体和非政府组织周一表示，在马萨·阿米尼之死引发的抗议活动开始两周后，德黑兰谢里夫理工大学(Sharif University of Technology)学生和安全部队之间爆发了暴力冲突。

伊朗最高领袖哈梅内伊周一指责宿敌美国和以色列煽动反政府抗议运动。

白宫发言人表示：“伊朗政府对待妇女的方式以及对和平抗议活动的暴力镇压……正是这种行为促使成千上万有才华的年轻伊朗人离开自己的国家，寻找尊严和机会”。

白宫发言人卡琳·让-皮埃尔认为，美国可以一方面谴责这种镇压，另一方面继续谈判，试图恢复 2015 年关于伊朗核的国际协议。

她保证，这项协议是“我们认为解决核问题的最佳方式”。她辩解道： “只要我们相信继续讨论一些符合美国的国家安全利益，我们就会这样做。”

她最后表示： “在冷战高峰期，当里根总统称苏联是“邪恶帝国”时，他也没有停止和俄罗斯人进行军控谈判”。

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