马斯克被曝以原价完成收购 推特股票大涨

收购推特

10月4日，多家媒体援引消息人士的话报导，亿万富翁埃隆‧马斯克（Elon Musk）提议继续以每股54.20美元的原始报价将推特公司私有化。消息传出后，推特股价飙升。10月4日，推特确认马斯克的报价并表示愿意完成交易。

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彭博社首先报导了这一举动，称马斯克在给推特的一封信中提出这一提议。该媒体引用了一些要求匿名的人士消息。随后，包括路透社、《华尔街日报》、CNBC财经网站在内的多家媒体报导了这个消息。

《华尔街日报》报导说，马斯克已提出以他最初同意的条款，完成以440亿美元收购推特的交易。这是一个意想不到的转折，可能会让双方避免一场即将开始的高赌注法律战。

这位知情人士说，马斯克的律师周一连夜将这一提议传达给推特的律师，并在定于周二就此事举行紧急听证会之前，秘密向特拉华州衡平法院提交了一封信。

如果推特接受该提议，双方将不必继续定于10月17日开始的为期五天非陪审团审判。若双方不能保证达成协议，审判仍可以按计划进行。

CNBC援引消息人士的话报导，最早双方可能在周五达成协议。

在彭博社报导这个消息之后，推特股价一度上涨15%，在停牌前推特股价上涨近13%至47.93美元。特斯拉股价最新上涨1.6%，至246美元左右，较早前高点257.50美元下跌。

在马斯克今年早些时候同意以440亿美元收购推特几周后，他很快打算退出交易，并在7月正式通知推特他打算终止该交易。推特随后起诉马斯克，迫使他完成收购。双方原定于10月17日在特拉华州衡平法院打官司。

马斯克声称推特错误地陈述了服务中“机器人”的数量，这是他拒绝接受交易的原因之一。他和他的律师声称，这家社交媒体公司在提交给美国证券交易委员会的公司文件中提供虚假数字，来误导投资者。

然而，推特反驳说，马斯克关于欺诈的断言是不正确的，并且是基于对推特在平台统计机器人和虚假账户方式的误解。

马斯克还声称推特未能向他提供与垃圾邮件和机器人相关的必要数据，但推特否认了这一点。

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