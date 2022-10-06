美国防部将“大疆创新”和“华大基因”等列入黑名单

中国企业被美国防部列入黑名单

美国国防部10月5日发布新闻稿，宣布第二批因为与中国军方关系过于密切而被列入黑名单的中国公司名单，其中包括全球制造和出售民用无人机最多的“大疆创新”、全球最大的基因组学研发机构“华大基因”、以及有基建恶魔之称的“中国建筑集团”。

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据联合网报道，美国国防部去年6月曾公布首批47家与中国军方关系过于密切或积极参与中国“军民融合”战略的公司黑名单；星期三公布的是第二批进入黑名单的中国公司名单，一共涉及13家中国公司，除了“大疆”、“华大”和“中建”外，还有10家中国公司也在被制裁之列。

美国国会去年通过、并经总统签署而称为法律的2021年度国防授权法案（NDAA）明确要求美国国防部将那些可能直接或间接与美国有生意往来的、与中国军方关系密切或积极参与中国“军民融合”战略的公司列入黑名单，美国商务部就可以据此限制美国公司与这些被美国国防部列入黑名单的中国公司发生生意往来，包括投资。

被美国国防部列入黑名单的基本上都是中国首屈一指的、影响力超强的高科技企业或大专院校。

美国国防部星期三发表的一份声明说：“美国国防部决心指明并反制中华人民共和国军民融合战略，该战略通过看上去是民用机构的中国公司、大学和研究计划获取和研发的先进技术和专业知识来支持解放军现代化的目标。”

声明说，“美国国防部将持续更新这一名单，并将额外的实体加入其中，美国政府保留依据（国防授权法案）1260H款以外的其他授权对这些实体采取额外行动的权利。”

“大疆创新”总部位于深圳，并在美国、德国、荷兰、日本、澳大利亚以及北京和香港设有办公室。截至2020年10月，大疆在全球民用与事业用无人机市场占有率超过80%，在全球商用无人机企业中排名第一。大疆无人机还曾被美国国防部采购与运用。2020年年底，大疆被美国商务部工业和安全局列入实体黑名单。

公开资料显示，“华大基因”成立于1999年，总部也设立于深圳，并于2017年在深圳证交所创业板上市。该公司通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段，为医疗机构、科研机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。华大基因在2016年的自然指数排名中，位列亚太地区生命科学产业机构第一名，并连续七年蝉联该排名第一。

“中国建筑集团”则是中国一家主要从事房屋建筑、国际工程外包、房地产开发、基础建设及设计勘察业务的特大型国营企业，也是世界最大的投资建设集团和工程承包商。

第二批中国企业被美国国防部列入黑名单之后，目前还不清楚美国商务部是否或如何对这些企业作出进一步的限制或制裁措施。

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