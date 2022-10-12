美国公布新版国家安全战略

新版国家安全战略

白宫10月12日公布了新版国家安全战略中显示，美国不寻求冲突或新冷战，同样也不希望国家间竞争蜕变成为“刚性集团”。文件中称：“我方同样希望避免竞争导致世界分裂成‘刚性集团’的情况。我们不希望发生冲突或者新冷战。”美国新版国家安全战略还将中国称为“最大的地缘政治挑战”。

广告 继续浏览后续

新版国安战略写道：“美国将以我们的价值观为指导，我们将与我们的盟友和伙伴以及所有与我们有共同利益的人齐心协力。我们不会让未来任由那些不认同我们的‘自由、开放、繁荣和安全的世界”。

这份文件显示，“最紧迫”的主题是对抗威权政权。首先在莫斯科和北京。白宫说：“俄罗斯无耻地蔑视基本国际规则，对自由公正的国际秩序构成直接威胁。”

拜登政府进一步指出：“相比之下，中国是唯一既有改变国际秩序意愿的竞争对手，也有越来越多的经济、外交、军事和技术手段来实现这一目标。”

美国总统最高外交顾问杰克·沙利文在接受媒体采访时评论说：“我们不会试图将世界划分为僵化的板块。我们不希望将竞争变成对抗或新的‘冷战’”。他说：“我们不认为每个国家都只是代理对抗的战场，”他指的是美国和苏联在 1945 年至 1989 年间发动的许多“代理战争”，即远程战争。

沙利文还表示： “我不相信乌克兰的战争从根本上改变了乔·拜登的外交政策，这种政策可以追溯到他担任总统之前很久，而且从那以后它只会变得更加强大和扩大。

沙利文总结了这一美国战略的信息：“我们已经进入了决定性的十年”。与“塑造未来国际秩序的大国之间的竞争”一样，是“两大挑战”。 “第二个（...）是我们必须面对一系列影响世界各地人民的跨国挑战，包括在美国：气候变化、粮食不安全、传染病、恐怖主义、能源转型、通货膨胀”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅