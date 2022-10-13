埃尔多安与普京在哈萨克斯坦首都举行会晤

政治

据土耳其阿纳多卢通讯社当地时间10月13日报道，土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行了双边会谈。会谈后没有传出埃尔多安出面调停俄乌战争的消息。

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美国总统拜登10月11日在接受CNN采访时表示，他无意在下个月举行的20国集团峰会上与普京会面，除非普京主动来找他谈话。而俄国方面13日透露说，普京13日出访哈萨克克斯坦，土耳其总统也会前往，并将出面调停俄乌战争。

20国集团峰会将在11月15日到16日印尼的巴厘岛召开，主办国印尼的总统佐科已经邀请了普京出席峰会。据悉，普京13日出访哈萨克，与土耳其总统埃尔多安（Tayyip Erdogan）会面。克里姆林宫12日放出消息，俄国认为埃尔多安到时候将“正式地”提出调解请求，邀请乌克兰与俄罗斯谈判。

拜登11日表示，他认为普京犯了战争罪。他和其他人没有准备好与俄罗斯在乌克兰问题上谈判。他还说，如果要谈，这将取决于普京具体想谈哪些问题。他认为，普京是个神智清楚的人，不会使用核武，但是却严重误判了其入侵乌克兰的能力。

从10月10日到13日，乌克兰已经3天拉响全国警报，普京对乌克兰主要城市发射雨点般导弹袭击。乌克兰方面10日说，俄军发射了84枚导弹；而俄罗斯评论员说，他们发射了150枚导弹。 联合国人权办公室说，袭击平民“令人震惊”，这已经构成潜在的战争罪。

据《卫报》报导，国防安全编辑沙巴格（Dan Sabbagh）分析指，俄罗斯狂炸的决定是政治性的，而非战术性的。本次攻击目标受害者大多数是平民，攻击范围是民宅等等，目的是为了让乌克兰领导层及平民“感到恐惧”，迫使基辅进行谈判。

《纽约时报》报导分析，俄军在战场上的势力，让鹰派受到羞辱，感到愤怒。而普京的报复举动是为安抚强硬派批评者的反对声浪。

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