特朗普11月中旬将被传唤

特朗普将被传唤

调查美国国会大厦骚乱事件的众议院特别调查委员会决定，11月中旬将传唤美国前总统特朗普作证。时间有可能在11月14日，也可能前后错开几天传唤特朗普。

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10月13日，在特别调查委员会举行的第九次公开听证会上，该委员会成员以9票同意、0票反对，通过决议要求传唤特朗普。

委员会成员将这次传唤形容为结束调查工作前的“必要的最后行动”。《华盛顿邮报》指出，听证会综合了近几个月以来收集的新证据和前几个听证会上播放的证词，旨在支持一个委员会成员们一再强调的结论，即国会大厦骚乱事件是在特朗普竞选连任失败几周后，由其选择和决策导致的直接且可预见的结果。

不过，特朗普在自己的社交网站平台上公开嘲笑该委员会为“彻底的失败”。外界普遍预计，特朗普不太可能会配合委员会的要求，提供相应文件和证词。“没有特朗普的回答，调查将是不完整的”

自6月9日首场听证会以来，众议院特别调查委员会的调查工作已经进行了4个多月。在最新一场听证会上，该委员会决定在结束调查之前，传唤国会大厦骚乱事件的核心人物——特朗普。

10月13日，众议院特别调查委员会举行第九次听证会。其间，委员会披露了新的证据信息。

一份备忘录表明，如果特朗普最终连任失败，他会宣布大选结果被窃取。这是在选民前往投票站之前，就已经策划好的一项应对策略。委员会还展示了电子邮件和其他信息，其中显示，在2021年1月6日之前，美国特勤局曾经多次被警告可能会发生暴力事件。

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