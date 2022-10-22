法新社：古巴飞行员驾俄机逃至美国

政治

迈阿密机场当局说，周五，一名古巴飞行员乘坐一架单引擎俄罗斯飞机降落在佛罗里达州，逃离他的国家前往美国。迈阿密机场补充说，当地时间周五上午 11:30 左右（格林威治标准时间 1530 点），一架俄罗斯制造的双翼螺旋桨飞机 Antonov AN-2 降落在佛罗里达州南部的一个机场。

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同一消息进一步指出，飞行员说“他正在逃离古巴中部的一个省，圣斯皮里图斯省（ Sancti Spíritus）”，这是一个共产主义国家中心的地区。接获此案的美国边防警察立即赶到现场。

古巴 《格拉玛报》（Granma）报道此消息时表示： “古巴当局尚未收到美国机构的正式通知，”古巴民航周六表示将“调查事件的细节”。

然而，古巴证实，在国家航空服务公司工作的 Martinez Machado 于当地时间周五 07:00（格林威治标准时间 11:00）从中部省圣斯皮里图斯 (Sancti Spiritus) 飞行执行熏蒸飞机消毒工作。但民航表示，“在完成第二次试飞后”，他没有返回基地。

他母亲 Elisa Machado Padron 周五在她的 Facebook 页面上回应道： “今天早上，我的儿子在他工作的飞机上非法离开了这个国家。我不赞成他的决定，但他仍然是我的儿子”。

近几个月来，许多古巴人因物资短缺和 30 年来最严重的经济危机而离开古巴，试图前往美国。根据边境警察的数据，在 2021 年 10 月至 2022 年 8 月期间，近 20 万古巴人在美国边境被捕，而去年同期为 3 万人。

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