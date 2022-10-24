美国政府起诉13名涉嫌参与“恶意计划”的中国公民，涉及三起案件

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据美国全国公共广播电台（NPR）报导，美国司法部10月24日宣布在三个独立的案件中对13名中国公民提出指控，其中包括被指是中国情报人员，这些案件涉及各种被指控在美国推进中国利益的“恶意计划”。美国司法部长加兰（Merrick Garland）和联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）一起宣布了这些指控。克里斯托弗·雷称，在这些案件中被指控的13人中有10人是中国官员。

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加兰周一在美国司法部举行的新闻发布会上说：“正如这些案件所表明的，中国政府试图干涉美国个人的权利和自由，并破坏我们保护这些权利的司法系统。他们并没有成功”。加兰称：“美国司法部不会容忍任何外国势力企图破坏作为我们民主基础的法治。我们将继续拼命地保护我们国家每个人所保障的权利。我们还将捍卫我们机构的完整性。”

据NPR报导，其中两起案件是在纽约东区的联邦法院提交的。在其中一起案件中，两名被指是中国的情报人员被指控试图阻挠美国政府对一家位于中国的全球电信公司的调查。该公司在公开的法庭文件中未被点名，但指控文件中的信息与中国科技巨头华为相符，该公司于2019年在纽约被起诉。

被告何国春（音译）和王征（音译）被指控试图指挥美国执法机构的一名雇员获取有关证人、审判证据和可能对涉案公司提出的新指控的机密信息。根据法庭文件，这两人认为他们招募了一名美国执法官员来窃取有关起诉的内部信息。他们向该官员支付了4.1万美元的比特币。然而，该官员实际上是一名双重间谍，在美国联邦调查局的监督下传递虚假信息。王和何被指控犯有一项妨碍公务程序罪和两项洗钱罪。他们二人在逃。

报告指，在纽约的另一起案件中，七名被指控代表中国政府工作的中国公民遭到起诉，他们参与了据称长达数年的威胁和骚扰活动，迫使一名美国居民返回中国。其中两人被美方拘留。加兰告诉媒体称，这些被告是中国政府名为“猎狐行动”的法外工作的一部分。他说，该行动的目的是追踪包括美国境内在内的所谓海外逃犯，并将他们送回中国。加兰指出，然而，这一努力往往针对在其他国家寻求庇护的政治异见人士和批评者。

在新泽西州解封的案件中，包括三名被指是中国的情报人员，被指控密谋代表中国政府在美国充当非法代理人。克里斯托弗·雷称：“北京可能认为我们对法治的坚持是一个弱点，但他们错了。我们的民主和法律程序用中国没有的武器来武装我们”。据了解，自去年年底以来，美国司法部相继就伊朗和俄罗斯被指采取的政治干预活动公布了相关案件，美方还对伊朗采取了制裁措施。

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