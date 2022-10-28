佩洛西丈夫遭袭击，美媒：目标是南希·佩洛西

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美国民主党众议院议长佩洛西的丈夫周五凌晨遭到袭击。美国媒体表示，袭击者的目标是南希·佩洛西。

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法新社从旧金山发出的报道表示，警方称，周五早上，一名男子袭击了民主党众议院议长南希·佩洛西的丈夫，但美国媒体表示，袭击者实际上寻找的是美国民主党的领导人佩洛西，这再次说明了，在离美国中期选举还有两个星期的时间，民选议员们所面临的危险。

加利福尼亚大都会警察局局长比尔·斯科特说，周五凌晨2点30分左右，嫌疑人进入了佩洛西夫妇在旧金山的家。

根据多家美国媒体，这名42岁的男子当时大喊“南希在哪里？”，南希是82岁的美国众议院议长的名字。袭击发生时，南希·佩洛西人在华盛顿。

南希·佩洛西的发言人哈米尔说，佩洛西82岁的丈夫保罗·佩洛西被送到了医院，并受到了“非常好的护理”。

嫌疑人已经被拘留，联邦调查局和负责保护国会议员的国会警察正在一起调查嫌疑人的动机。

整个美国政界都强烈谴责了这次袭击行动。白宫发言人卡琳·让-皮埃尔说，拜登总统周五上午与南希·佩洛西就此进行了交谈。

参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔表示，这一消息让他“感到震惊和厌恶”。

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