加拿大新规限制外国国有企业投资加国稀有金属开发

加拿大/稀有金属开发

鉴于中国试图进入加拿大稀有金属开发领域的努力，加拿大政府28日宣布修改投资规定，不仅限制外国国有企业收购本国相关企业，也限制外国国有企业在该领域的投资。

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随着市场对稀有金属以及稀土迅速扩张的寻求，中国近年来尝试从加拿大获得这些现代科技产品必不可少的原材料。比如制造太阳能电池板、风力涡轮机或汽车蓄电池等必须的钴、锂、锰等数十种稀有金属元素。

根据加拿大政府的新规定，外国国有企业对加拿大“关键金属”的投资需要经过特别批准。政府列出了一项包含31种稀有金属的清单，认为这些物资可能会威胁加拿大的经济可持续发展。

新规定针对所有在稀有金属领域的投资行为，而不只是希望限制对加拿大企业的收购行动。加拿大工业部长商鹏飞强调，外国国有企业参与这样的收购行动未来可能被看作是“破坏加拿大国家安全”。

根据法新社发自渥太华的报道，最近20年，中国为获得当地的稀有金属，已经在加拿大投资数十亿美元。今年初，国有股份占比超过20%的中国紫金矿业集团获准收购加拿大新锂公司（Neo Lithium group)，在加拿大议会引发激烈辩论。工业部长商鹏飞不得不几次在听证会上对此做出解释。

科技产品的开发以及能源转型努力都使得市场对稀有金属的需求不断扩大。加拿大外长28日陪同美国国务卿布林肯参观蒙特利尔一家锂元素回收工厂时表示，市场对金属锂的需求正以4000%的速度增长。加拿大可以在这种市场需求中发挥作用。

欧洲近年来也越来越意识到自身对这些有战略意义的资源进口的依赖。欧盟委员会主席冯德莱恩今年9月在国情咨文讲话中明确强调，保证这些资源供给至关重要，她表示，对稀有金属的需求很快将远远超过石油和天然气。

欧盟因此考虑加强这些资源的战略储备，扩大进口途径，并考虑重新开始在欧盟境内的资源开采。但欧盟很难因此摆脱与中国合作。

中国目前是全球最大的稀有金属生产国，占全球稀土生产总量的70%。中国近年来也不断扩大在海外开发这些资源的努力，既为保证本国需求，也为巩固中国在这些有限资源领域的主导地位。

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