巴西左翼领袖卢拉以微弱多数当选总统

巴西总统选举

2022年10月30日，在巴西圣保罗举行的第二轮总统选举中，巴西前总统卢拉当选。这是他在投票后与支持者握手。

巴西最高选举法院宣布，巴西前总统卢拉以微弱多数击败极右翼的现任总统博尔索纳罗当选。卢拉得票率50.8%，博尔索纳罗得票率49.2%。卢拉的当选被认为终止了自军事独裁统治结束以来该国最右翼的政府。

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钢铁工人出身的卢拉，现年77岁，在其前两届总统任期（2003-2010年）达到了创纪录的受欢迎程度，随后开始走下坡路。2018-2019以腐败罪关入监狱，巴西司法机构后来以技术问题撤销判罪，卢拉戏剧般重返政坛。

法新社评论说，卢拉周日以微弱优势领先于博尔索纳罗当选为巴西总统，这是这位12年前离任的左翼偶像的一次了不起的复出。

这也是自巴西终结军事独裁统治（1964-1985年）恢复民主以来，两位对决的总统候选人之间差距最小的一次。差距比民调预测的要小得多，民调在第一轮之前已严重低估了博尔索纳罗的得分。

在获得这场微弱的胜利之后，卢拉将不得不面对一个明显倾向于右翼的议会，并将不得不寻求结盟来治理国家。

他将必须与一个非常保守的国会打交道。10月2日，除了第一轮总统选举外，巴西人还更新了众议院的所有成员和三分之一的参议员席位。在众议院，博尔索纳罗的自由党赢得99席，保留众议院第一大党地位。在参议院，自由党赢得了14个席位，而卢拉的工人党只有8席。10月2日，选民们还投票决定更新联邦27个州的所有州长和议会，极右派再次取得进展。

博尔索纳罗是自1985年恢复民主以来第一位竞选第二任期而未获连任的总统。他的反应备受期待。他曾多次批评巴西的电子投票系统，攻击其具有 "欺诈性 "。

在第一轮选举中，虽然有11名候选人，但92%的选民选票投给了卢拉或博尔索纳罗，反映了巴西政治的明显两极化。两人的竞选活动是在残酷和极端化的气氛中进行的，对对方的攻击毫不留情，而社交网络上则有大量的虚假信息。

博尔索纳罗攻击卢拉："小偷"、"前囚犯"、"酒鬼 "、 "国耻"。后者攻击前者是："恋童癖"、"食人族"、"种族灭绝者 "或 "小独裁者"。

周日，1.56亿巴西人去投票，没有发生暴力事件，也没有破坏他们的投票。 但是，这第二轮的特点是围绕联邦公路警察（PRF）的路障发生了热烈的争论，这些路障阻碍了选民，特别是在卢拉的选举据点--东北部的贫穷地区。

在社交网络上，许多视频显示了怪物般的交通堵塞或运送选民的巴士被卡在路障中。

但是，高级选举法庭庭长亚历山大-德-莫赖斯（Alexandre de Moraes）将这些问题纳入了考虑范围，他在新闻发布会上说，尽管出现了延误，但 "没有一辆巴士掉头，所有选民都能够投票。

12名巴西州长也在周日当选，其中包括巴西人口最多、最富有的圣保罗州的博尔索纳罗总统的亲信Tarcisio de Freitas。

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