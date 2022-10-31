巴西总统大选落幕艰难？博尔索纳罗还没有向卢拉祝贺胜选 各地开始被堵路

巴西/总统选举

巴西即将卸任的总统博尔索纳罗今天至此尚未承认在总统选举中落败，这引发了人们担心这位极右翼民族主义者可能会与左翼对手、前总统卢拉争夺胜利。

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据路透社今天报道称，在卢拉的选举胜利后，卸任总统博尔索纳罗尚未认输。

周日晚上，数以万计兴高采烈的支持者走上圣保罗街头，庆祝77 岁的前金属工人卢拉 (Lula)的惊人复出，他曾在 2003 年至 2010 年期间担任过两届总统。因腐败定罪而入狱，后来被撤销。

而博尔索纳罗周一早上离开住所前往总统府，但仍未发表任何公开评论。他是第一位在总统选举中落败的巴西现任总统。

卢拉许诺团结。他说，“我将为 2.15 亿巴西人执政，而不仅仅是为那些投票给我的人，”卢拉在他的竞选总部说，“没有两个巴西。我们是一个国家，一个民族，一个伟大的国家。”

最高选举法院（TSE）宣布卢拉赢得了 50.9% 的选票，而博尔索纳罗赢得了 49.1% 的选票。卢拉的就职典礼定于 1 月 1 日举行。

卢拉的获胜巩固了拉丁美洲新的“粉红潮”，意味着在近年来从墨西哥到阿根廷的一系列选举成功后，左翼将统治该地区所有主要经济体。

阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯（Alberto Fernandez）称赞“拉丁美洲历史的新纪元。从今天开始的充满希望和未来的时代”。费尔南德斯周一宣布前往邻国巴西会见卢拉。

包括美国总统乔·拜登在内的外国领导人纷纷表示祝贺，称这次选举是“自由、公平和可信的”。

中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、德国总理朔尔茨、法国总统马克龙均表示祝贺。

据路透社说，尽管如此，博尔索纳罗的持续沉默引发了人们对权力交接可能并不完全顺利的担忧。

根据联邦公路警察的数据，支持博尔索纳罗的卡车司机封锁了巴西的高速公路，至少有 70 处完全或部分封锁。卡车司机是博尔索纳罗的主要支持者之一，众所周知，他们在关闭高速公路时会在巴西造成经济混乱。

消息人士告诉路透社，没有关于巴西最大农业州马托格罗索州谷物运输中断的确认报告，尽管那里的一些道路已被封锁。

卢拉对此是否有应对？卢拉说，“我不知道他是否会打电话，或者他是否会承认我的胜利。”卢拉在圣保罗保利斯塔大道向支持者发表讲话时说。

市场为未来一周的动荡做好了准备。投资者急切地等待卢拉内阁的消息以及博尔索纳罗质疑结果的风险。

博尔索纳罗的一位亲密盟友、立法者卡拉赞贝利显然对结果表示赞同，他在推特上写道：“我向你保证，我将成为卢拉想象中最伟大的反对派。”

路透社说，这次投票是对博尔索纳罗火热的极右翼民粹主义的打击，博尔索纳罗从国会的选举胜利中得到鼓励，但由于巴西成为冠状病毒大流行中死亡人数最多的国家之一，因此他也失去了支持。

据国际选举观察员表示，巴西周日的选举进行得很有效率。一位观察员告诉路透社，军事审计人员在他们对投票系统进行的完整性测试中没有发现任何缺陷。

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